Microsoft lanceert bètaprogramma Outlook.com

Microsoft heeft vandaag een bètaversie van Outlook.com gelanceerd, die gebruikers een snellere en gepersonaliseerde e-mailervaring moet bieden. De komende paar weken krijgen alle gebruikers van de dienst de mogelijkheid om de nieuwe versie te testen. Mensen die niet houden van de nieuwe look, kunnen eenvoudig terugschakelen naar de oude.

Het plan van Microsoft is om een aantal nieuwe functies uit te testen in Outlook.com, en alles wat aanslaat bij het testpubliek breder uit te rollen. Aanmelden voor het bètaprogramma is heel eenvoudig: daarvoor komt er rechtsboven in beeld een schakelaar te staan. Voor het vernieuwde Outlook, waarvan we onderaan dit bericht wat foto’s hebben geplaatst, is gebruik gemaakt van een nieuw framework dat responsiever werkt. Het team achter Outlook.com zou daardoor een moderner ontwerp kunnen maken.

De nieuwe versie van Outlook.com beschikt onder meer over een verbeterde zoekfunctie. Maar vooral het overzicht van lopende mailgesprekken ziet er strakker uit. Aanvullend zijn er ook nieuwe mogelijkheden om het design van Outlook.com te personaliseren. Zo kunnen er in de zijbalk bepaalde mailwisselingen vastgezet worden, waardoor die makkelijker te vinden zijn. Ook kunnen contactpersonen tot ‘favoriet’ gemaakt worden, waarna hun contactgegevens makkelijker in het menu te vinden zijn. Daarnaast beschikken gebruikers straks over emojis en de mogelijkheid om gif-afbeeldingen te versturen.

Interessant wordt ook de nieuwe Quick Suggestion functie. Volgens Microsoft biedt die straks onder meer restaurantinformatie, vluchtgegevens en de speelschema’s van “je favoriete team”. De suggesties moeten toegespitst zijn op mailgesprekken en daarvoor zal Microsoft dus vermoedelijk naar bepaalde kernwoorden zoeken in e-mails. Voer je bijvoorbeeld een mailwisseling over uit eten gaan, doet Microsoft automatisch enkele suggesties voor restaurants waar je heen kan gaan.

Microsoft is van plan de komende paar maanden meerdere nieuwe functies te lanceren binnen het bètaprogramma. Zo zouden de kalender en de personensectie ook aangepakt moeten worden. Het team achter Outlook laat weten dat het met behulp van de feedback die het van gebruikers krijgt “updates zal veranderen, verbeteren, verfijnen of verwijderen. Aan het eind van de bèta brengen we de beste functies naar Outlook.com.”