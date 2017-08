Facebook Messenger komt voortaan met Spotify-suggesties

Apps & Software

De slimme assistent van Facebook, ook wel M genoemd, krijgt er een nieuwe taak bij in Facebook Messenger. Voortaan krijgen gebruikers van de chatdienst een Spotify-suggestie wanneer er over muziek gepraat wordt in een gesprek. De slimme assistent herkent dit aan de hand van verschillende zinnen en specifieke woorden.

Dat M meeleest tijdens een gesprek is overigens niet nieuw. Zo komt de slimme assistent van Facebook al met suggesties als er over bepaalde onderwerpen gepraat wordt. Voorbeelden zijn het aanraden van Uber-ritjes, stickers of een evenementenkalender creëren. Samenwerkingen voor M met derde partij apps zijn er ook al, zoals voedselbezorger Delivery.com en receptsuggesties van Food Network.

Als de gebruiker nu bijvoorbeeld “play some music”of “find music” intypt, dan stuurt M een link naar Spotify, zo weet VentureBeat. Door daarop te klikken opent zich een webpagine waarmee je liedjes die je recentelijk geluisterd hebt kunt delen. Ook uitgelichte songs van Spotify kunnen gedeeld worden of je kunt als groep een afspeellijst maken. Wellicht dat je niet zit te wachten op deze functie. In dat geval kun je M het zwijgen over Spotify opleggen door in de linkerbovenhoek op de M-instellingen te klikken. Vanuit daar kunnen suggesties van de slimme assistent uitgezet worden.

Eerdere samenwerking

Overigens is dit niet de eerste keer dat Facebook en Spotify samen een nieuwe functionaliteit introduceren. De streamingsdienst kwam voor het eerst naar Messenger in maart 2016. Sindsdien kunnen gebruikers hun favoriete liedjes en afspeellijsten delen via de chat-app. In april van dit jaar kwam er nog een Spotify Messenger bot en een chat extensie. In juni volgde een groepsafspeellijst voor Messenger, waarbij gebruikers vanuit de chatdienst songs kunnen toevoegen aan een gezamenlijke afspeellijst.

Facebook lijkt M een steeds prominentere rol binnen Messenger te willen laten spelen. Zo nam het sociale netwerk begin deze maand nog Ozlo over, een startup voor kunstmatige intelligentie. En die aanschaf was dus vooral gericht voor het verbeteren van zijn chatdienst.