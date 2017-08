Fall Creators Update brengt nieuwe tools naar Windows Device Portal

Apps & Software

De Windows 10 Fall Creators Update zal een aantal nieuwe tools en features toevoegen aan de Windows Device Portal. Deze Device Portal maakt het mogelijk om apparaten vanaf een netwerk of USB-verbinding te configureren en beheren. Vooral Windows Mixed Reality lijkt een belangrijk onderdeel in de aankondiging van Microsoft te zijn.

De grootste nieuwe functionaliteit is namelijk de ondersteuning van Windows Mixed Reality-headsets. Dankzij aanpassingen in Device Portal moet het voor ontwikkelaars makkelijker worden om applicaties voor het mixed reality platform van Microsoft te maken. Zo worden er aan de Device Portal opties toegevoegd die het eenvoudig maken om apps op te starten op Windows Mixed Reality als er een MR-bril aan een laptop verbonden is. Anderzijds brengt Microsoft ook de 3D View en Frame Rate-tracking functies van de HoloLens Device Portal naar Windows Mixed Reality. Dat moet ontwikkelaars helpen bij het testen van hun applicaties voor het MR-platform.

De Windows 10 Fall Creators Update brengt gebruikers ook de mogelijkheid om hun applicaties vanaf verschillende locaties te testen. Dat gebeurt door de data afkomstig van de Windows Location API voor de gek te houden. Microsoft introduceert tevens tools voor de nieuwe streaming-installatiefunctie in het Universal Windows Platform en verbeterde USB debugging tools voor ontwikkelaars.

Grote update

Uiteindelijk moeten de functies dus toegevoegd worden bij de Fall Creators Update, maar de functies zijn al te gebruiken voor deelnemers aan de Preview builds. Het bedrijf uit Redmond geeft de laatste tijd meer details prijs over wat die aankomende grote update zal brengen. Zo werd er recentelijk nog Windows 10 Pro voor Workstations onthuld.

De Fall Creators Update is een van de twee grote updates die Microsoft dit jaar naar zijn besturingssysteem brengt. Het bedrijf heeft zichzelf voorgenomen om voortaan twee keer per jaar een grote update door te voren, in plaats van iedere keer kleine toevoegingen. Wel zijn er maandelijks nog beveiligingsupdates.