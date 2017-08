Reacties op Facebook en Instagram gaan op de schop

Consumer

Reacties op Facebook en Instagram zullen binnenkort op een andere manier getoond worden. Dat laten beide sociale netwerken in een aparte aankondiging weten. Een aankondiging op hetzelfde moment is niet heel vreemd, aangezien Facebook eigenaar is van Instagram.

Allereerst het nieuwe ontwerp voor het reactiesysteem van Facebook. Reageren ziet er na de update meer uit alsof je een chat-app gebruikt, omdat er gebruikgemaakt wordt van tekstwolkjes. Het gaat daarbij meer lijken op bijvoorbeeld WhatsApp, dat overigens ook in het portfolio van Facebook zit, en het eigen Messenger. Door deze manier van reageren moet het duidelijker zijn wat een directe reactie op een andere gebruiker is. Op dit moment worden losse reacties nog op een witte achtergrond onder elkaar geplaatst, waardoor het meer een lijst lijkt.

Ook profielfoto’s gaan er door het nieuwe ontwerp anders uitzien. Nu zijn die afbeeldingen nog vierkant, maar door het redesign worden ze rond. Dit is eveneens al het geval bij Messenger. Anderzijds moet de update Facebook in zijn geheel beter leesbaar maken door meer kleurcontrasten, grotere link previews en geüpdatete icoontjes en knoppen voor liken, delen en reageren.

Instagram laat weten dat er threads naar het sociale netwerk komen, waardoor reacties op reacties inspringen. Voorheen werden reacties op reacties direct onder elkaar gezet. Volgens het platform zelf maakt de update het eenvoudiger om gesprekken bij te houden en het reageren op op een specifieke thread moet eveneens makkelijker worden. Instagram noemt zijn feed voortaan een nog betere plaats om interesses te delen, inspiratie op te doen en je te verbinden met anderen.

Uitrol

Het is de bedoeling dat de updates voor Facebook en Instagram de komende weken uitrollen. Zowel iOS als Android zullen gebruik gaan maken van het nieuwe ontwerp. Een exacte datum noemen de platformen overigens niet, maar Instagram geeft wel aan dat de updates beschikbaar komen voor versies 24 en hoger.

Hieronder vind je foto’s van de nieuwe ontwerpen. De eerste is van Facebook, de tweede van het toekomstige Instagram-uiterlijk.