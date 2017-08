Aerohive komt met AP150W access point voor IoT-toepassingen

Networking

Aerohive heeft een nieuw access point aangekondigd. Het luistert naar de naam AP150W en heeft best wel een bijzondere set aan features. Uiteraard kan hij voorzien in een een draadloos netwerk op zowel 2,4 als 5 GHz, maar hij heeft ook PoE-passthrough, Bluetooth en Zigbee ingebouwd. Dat kom je toch niet zo heel vaak tegen in het segment waar de AP150W voor bedoeld is.

De AP150W is bedacht voor onder andere de hospitality sector, maar ook voor bijvoorbeeld retail. Je kunt het access point aan de muur hangen, maar ook als desktop-model inzetten. De accessoires hiervoor worden meegeleverd.

Verder hebben we hier te maken met een Wave 2 MU MIMO access point, dat op 802.11ac 5 GHz maximaal 1300 Mbps kan leveren. Hou er rekening mee dat deze PHY-rate niet gehaald kan worden in combinatie met MU MIMO. Dan is een van de drie antenne-aansluitingen nodig als ‘controle-antenne’ en kan er derhalve nog ‘slechts’ 867 Mbps worden gehaald.

Ingebouwde switch

Access points met een enkele extra RJ45-aansluiting zijn behoorlijk gangbaar. Op de AP150W zitten echter veel meer van dit soort aansluitingen. Onderop het apparaat zijn drie RJ45-poorten aangebracht. Een is een seriële console-aansluiting, de andere twee zijn de inputs. Een ervan is een passieve throughput aansluiting, de andere zet ook Power over Ethernet (PoE) door. Dat laatste is bijzonder in een access point dat op de markt wordt gebracht voor 299 dollar. Dit betekent namelijk dat de AP150W niet alleen zelf PoE nodig heeft, maar het ook kan leveren. Handig als je in de buurt van je access point ook nog een ip-camera wilt plaatsen bijvoorbeeld. Verder zijn er ook nog twee ‘gewone’ RJ45-aansluitingen, waarop je netwerkapparatuur aan kunt sluiten.

Hou er overigens wel rekening mee dat het functioneren van de PoE output afhankelijk is van de stroomvoorziening van de AP150W. Sluit je het apparaat aan op een PoE-switch (802.3af), dan werkt hij als volwaardig access point, maar geeft hij geen PoE door. Sluit je hem aan op een PoE+-bron, dan kan hij 12 W leveren. Met een optionele adapter haal je het maximale uit deze feature. Dan levert het access point 15 W aan vermogen voor aangesloten apparatuur.

Aerohive Connect

De Aerohive AP150W is evenals de rest van het portfolio van Aerohive geschikt voor beheer met Aerohive Connect. Deze beheeromgeving in de cloud is sinds begin dit jaar beschikbaar en in de loop van het jaar compatibel gemaakt met het hele portfolio. Deze omgeving (een uitgeklede versie van HiveManager) is volgens Aerohive goed schaalbaar (tot duizenden access points). Het biedt daarnaast volgens de fabrikant alle mogelijkheden die je als MKB’er nodig zou kunnen hebben.

Als het gaat om mogelijkheden, heeft de AP150W dus enkele bijzondere verbindingsmogelijkheden. Zo is er voorzien in Bluetooth Low Energy voor iBeaconing. Handig als je bijvoorbeeld van iBeacon gebruik wilt maken, of andere beaconing-mogelijkheden. Het idee is dat je hiermee gebruikmaakt van de locatiegegevens van mobiele devices. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je in een winkel wilt weten hoe de meeste mensen lopen.

Tot slot zit er een ZigBee-module ingebouwd in de AP150W, voor IoT-doeleinden. Die doet op dit moment nog niets overigens. Het idee is dat deze module IoT-sensors uit gaat lezen in de toekomst.