Aerohive stelt Connect beschikbaar voor volledige portfolio

Networking

Eerder dit jaar schreven we over de aankondiging van Aerohive Connect, een cloud-management platform voor access points. Op dat moment waren nog slechts enkele modellen in het assortiment geschikt voor de nieuwe dienst. Nu maakt het bedrijf bekend dat Aerohive Connect beschikbaar komt voor de hele productlijn van access points en switches.

Een van de voornaamste voordelen van Aerohive Connect is volgens het bedrijf dat het heel eenvoudig is om het aantal apparaten op te schalen. Je kunt er als kleine onderneming mee starten en de omgeving simpelweg steeds verder uitbreiden naarmate je bedrijf groeit.

Aerohive richt zich met name op organisaties ‘met een focus op connectiviteit’ en op organisaties die niet te veel willen betalen voor de infrastructuur en beperkte IT-capaciteit hebben. Denk hierbij aan horeca, hotspots en MKB. Ook Managed Service Providers die dit soort implementaties leveren kunnen met Aerohive Connect aan de slag.

Aerohive Select

Heb je als klant van Aerohive Connect in een later stadium (bijvoorbeeld bij groei van het bedrijf) meer mogelijkheden nodig dan Connect biedt, dan kun je eenvoudig overstappen op Aerohive Select. Je krijgt dan geavanceerde functies tot je beschikking, onder andere voor de beveiliging en voor troubleshooting. Je kunt Aerohive Select overigens ook als in-house oplossing afnemen, als je het beheer van je netwerk liever niet in de cloud doet.

Aerohive Connect is beschikbaar vanaf 229 dollar per device. De AP122 heb je voor dit bedrag. De duurste is de AP550, die kost 1129 dollar. De switches beginnen bij 649 dollar voor de SR2208, tot 1189 dollar voor de SR2224. Er is verder geen abonnement vereist. Als klant heb je levenslang ondersteuning via de HiveCare Community. Voor uitgebreidere ondersteuning is er HiveCare Connect Support. Dat biedt 24×7 ondersteuning. Software-updates krijg je er ‘gratis’ bij.

David Flynn, CEO van Aerohive Networks, geeft aan dat Aerohive Connect een behoorlijk succes is: