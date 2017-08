Google wil Chromebooks zakelijk interessant maken, komt met Chrome Enterprise

Apps & Software

Chromebooks zijn inmiddels alweer een tijdje op de markt. Chrome OS – het besturingssysteem waar Chromebooks op draaien – stamt al uit 2009. Eenvoud en snelheid zijn de twee kenmerkende karakteristieken van het besturingssysteem. Met name in scholen doen Chromebooks het naar verluidt behoorlijk goed. Zo goed kennelijk dat Microsoft er met Windows 10 S een heus concurrerend OS voor heeft bedacht. In de zakelijke markt hebben Chromebooks het volgens Google ook best aardig gedaan. Toch stellen zakelijke omgevingen net even wat andere eisen aan clients dan andere omgevingen. Dat stond de doorbraak van Chrome OS in dat segment kennelijk in de weg. Vandaag komt Google dan ook met Chrome Enterprise, specifiek op de zakelijke markt gericht.

Om een goed beeld te krijgen van wat Chrome Enterprise nu meer biedt dan de standaard versie van Chrome OS, heeft Google in een blogpost over dit onderwerp een tabel opgenomen. Die tabel zie je hieronder ook.

Beheer is cruciaal

Een belangrijke toevoeging voor zakelijke omgevingen is Microsoft Active Directory-ondersteuning. Dat wordt bij veel bedrijven gebruikt. Daarnaast wordt het ook mogelijk om het beheer van alle Chrome-devices via WMware Workspace One te doen. Verder wordt Google Play een managed app-winkel in Chrome Enterprise. Je kunt als bedrijf dus zelf bepalen welke apps wel en welke niet op een Chromebook geïnstalleerd mogen worden.

Andere zaken die opvallen in het lijstje zijn bredere ondersteuning voor printers en het beheer ervan, ondersteuning voor single sign-on en de mogelijkheid om een Chromebook voorzien van Chrome Enterprise in zogeheten kiosk modus te zetten. Dat laatste was voor zover wij weten al mogelijk op Chromebooks, maar wellicht dat dit nog iets verder uitgebreid is.

Zoals je van een zakelijk product mag verwachten, biedt Google ook de nodige ondersteuning voor het geval het misgaat. Bedrijven krijgen 24/7 Enterprise Support. Chrome Enterprise gaat 50 dollar per apparaat per jaar kosten. Er wordt door Google nog geen melding gemaakt van ‘bulkkorting’ als je serieus veel licenties afneemt.

Waarom doet Google dit?

De stap naar de zakelijke markt voor Chrome OS is wellicht opvallend, maar zeker niet gek. Het is bijvoorbeeld de enige plek waar je de kans hebt om een duurdere Chromebook te slijten. In de zakelijke markt zit simpelweg meer geld. Tot nu toe worden Chromebooks juist in de regel zo goedkoop mogelijk in de markt gezet. Het gerucht gaat dat Google samen met de nieuwe Pixel 2-smartphones ook een opvolger van de Pixel Chromebook gaat introduceren later dit jaar. De eerste versie hiervan was niet goedkoop en had toch wel wat te lijden onder de beperkte mogelijkheden.

In de zakelijke markt zit niet alleen meer geld, maar is ook de wens sterk aanwezig om eenvoudig te managen endpoints te hebben. Dat zijn Chromebooks door hun relatief gesloten karakter uiteraard zeker. Tot slot kan Google op de zakelijke markt haar Office 365-tegenhanger G Suite beter aan de man brengen.