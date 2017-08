‘HTC overweegt Vive-divisie te verkopen om het financiële tij te keren’

Business

Het Taiwanese HTC overweegt om delen van zijn zaken te verkopen om het tij te keren. Het bedrijf wil misschien de hele divisie die de HTC Vive headset maakt verkopen. Een andere optie is dat het hele bedrijf in de verkoop gaat, al schijnt dat minder waarschijnlijk te zijn.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van bronnen binnen het bedrijf. HTC doet het goed met de Vive, verkocht in het eerste kwartaal van 2017 nog 190.000 exemplaren van het 899 euro kostende apparaat. Sinds deze week is de headset tweehonderd euro goedkoper gemaakt en hoopt HTC zo nog meer te verkopen.

Volgens Bloomberg heeft HTC een adviseur ingehuurd om te kijken hoe het financiële tij gekeerd kan worden. Het bedrijf overweegt daartoe onder meer de Vive-divisie te verkopen, omdat die afdeling goed kan concurreren met onder meer Oculus en PlayStation VR. Cruciaal voor HTC is de komende tijd weer winstgevend te worden en daar past de verkoop bij. Een andere optie schijnt te liggen in een investeerder voor de Vive.

HTC heeft het zwaar

Het Taiwanese bedrijf heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad. In vijf jaar tijd leverde het 75 procent van zijn waarde in, als gevolg van vooral kwakkelende smartphonezaken. Dat komt door de toenemende concurrentie op die markt. De concurrentie met Apple en Samsung was zwaar op de high-end markt, en ook op het midden- en lagere segment weet HTC niet te concurreren met Chinese fabrikanten.

Desondanks doet HTC er alles aan om zijn smartphonedivisie ook weer nieuw leven in te blazen. Het bedrijf lanceerde daartoe een nieuw vlaggenschip, de U11, en sloot een productiedeal met Google. HTC zal de Pixel-telefoons produceren en haalt ook daar nieuwe omzet uit.

Tegelijk gaat het niet fantastisch, want de afgelopen twee jaar leed HTC alleen maar verlies. Het eerste kwartaal van dit jaar stond HTC 73 miljoen dollar in het rood. Toch valt dat mee, want een jaar eerder was het nog het dubbele. Als het bedrijf dus zo doorgaat, kan het binnen afzienbare tijd weer in het groen staan.