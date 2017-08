Samsung lanceert drie monitoren voor de zakelijke markt

Hardware

Het Zuid-Koreaanse Samsung lanceert drie nieuwe monitoren speciaal voor zakelijk gebruik. Twee daarvan worden met een gebogen scherm uitgebracht en eentje met een plat scherm. Het gaat om monitoren met een driezijdig en randloos design. De twee modellen met een curve in het ontwerp, zijn optisch nog groter.

De modellen zijn tijdens de IFA 2017 gepresenteerd. Het gaat om de CH89 (34 inch curved), CH80 (27 inch curved) en SH85 (23,8 en 27 inch flatscreen). Elk is voorzien van een USB Type C interface en van kleuren in ultra-WQHD (CH89), Full HD (CH80) en WQHD (SH-85) resoluties.

Connectiviteit en helderheid

De monitoren hebben een USB Type C interface. Hierdoor kunnen data, beeld (display port signalen) en stroom via 1 enkele aansluiting verwerkt worden. Behalve dat er zo minder kabels op je werkplek zijn, zorgt dit voor compatibiliteit met laptops, tablets en mobiele apparaten. Handig dus als je documenten en beelden van je telefoon op een grotere monitor wil kunnen bekijken.

Ook kan de weergave van content aangepast worden via Easy Setting Box. In de interface selecteer je eenvoudig de split-screen template en screen-size optimalisatie opties die jij het prettigst vindt. De CH80 en SH85 hebben DP Out Daisy Chain, waarmee je je huidige desktop kunt uitbreiden naar een andere monitor of naar een hele groep monitoren. Dat doe je via één DP-verbinding. Zo hoef je niet elke monitor te synchroniseren met een PC of ander extern device.

De nieuwe monitoren beschikken elk over hoge pixeldichtheid: de ultra-WQHD resolutie (3,440×1,440) van de CH89 heeft bijna 2,5 keer meer pixeldichtheid dan FHD. De WQHD resolutie (2,560×1,440) van de SH85 doet daar met bijna 1,8 keer meer pixeldichtheid dan standaard FHD-monitoren nauwelijks voor onder. Elk van de monitoren kan in hoogte versteld worden, maar ook gekanteld worden voor extra kijkgemak. Zo denkt Samsung met de drie monitoren een ideale toevoeging te hebben ontwikkeld voor de zakelijke markt.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung CH89 is in Nederland beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van € 849,- incl. BTW. De SH85 in 23,8 inch en 27 inch zijn in Nederland beschikbaar en kosten respectievelijk € 349,- en € 499,- incl. BTW. De CH80 is vanaf 2 september in Nederland beschikbaar voor verkoopadviesprijzen van respectievelijk € 399,- en € 1.499,- incl. BTW.