Western Digital wil Tegile Systems overnemen

Western Digital heeft het de laatste tijd maar druk met overnames. Eerder deze week meldden we al dat het Upthere – een clouddienst voor consumenten – heeft gekocht. Nu laat het bedrijf weten dat het Tegile Systems wil overnemen, een leverancier van flash-opslag. Hiermee zet Western Digital juist een stap op de zakelijke markt.

Tegile Systems is in 2012 opgericht en ontwikkelt flash-opslag arrays voor gevirtualiseerde server- en desktop-omgevingen. Het maakt onder andere de IntelliFlash-serie producten. Met deze overname versterkt Western Digital haar positie in de wereld van enteprise flash-opslag.

Tegile heeft in de afgelopen jaren al behoorlijk wat geld opgehaald in meerdere rondes. In totaal is het zo’n 178 miljoen dollar. Tijdens de laatste ronde, die werd geleid door Western Digital, werd nog 33 miljoen dollar opgehaald.

1700 nieuwe klanten

Met de overname voegt Western Digital ook meteen meer dan 1700 nieuwe klanten toe aan het klantenbestand. Daarnaast breidt het haar portfolio binnen de Data Center Systems (DCS) afdeling uit. Uiteindelijk moeten de twee onderdelen (Tegile en de bestaande omgeving) elkaar op relevante manieren versterken, volgens Western Digital. DCS moet hiermee een fors aandeel gaan krijgen op het gebied van hybride flash opslagarrays. DCS moet andersom gaan profiteren van de kennis en ervaring van de mensen die bij Tegile Systems werken.

Volgens de Chief Operating Officer van Western Digital, Mike Cordano, is de overname van Tegile Systems er eentje met het oog op de langere termijn. Het type opslag dat door Tegile wordt ontwikkeld, is volgens hem waar klanten steeds meer naar gaan vragen.

Lees de volledige aankondiging van Western Digital via deze link. De voorgenomen overname van Tegile Systems zou overigens binnen een week officieel moeten zijn.