Western Digital verschuift aandacht naar cloud met overname Upthere

Western Digital heeft laten weten dat het Upthere overneemt. Upthere is een aanbieder van cloudopslagdiensten, die toepassingen aanbiedt om bestanden te synchroniseren tussen verschillende apparaten. Hiermee richt Western Digital zich dus niet meer uitsluitend op lokale opslag, bijvoorbeeld met de recent aangekondigde WD My Book Duo. Ook deze traditionele lokale opslagfabrikant gaat richting de cloud denken.

Upthere is een aanbieder van apps die zich richt op de thuisgebruiker. Het bedrijf is opgericht in 2011, de eerste apps kwamen in 2015 op de markt. De app die door het bedrijf is gemaakt werkt op de meeste gangbare besturingssystemen: iOS, Android, macOS en Windows. In de aankondiging wordt ook al aangegeven dat de twee bedrijven samen zullen doorwerken aan het verder ontwikkelen van de dienst.

Integratie in producten van Western Digital

In de aankondiging wordt verder weinig verteld over de plannen van Western Digital met de nieuwe dienst. Zo is op dit moment niet duidelijk of er een integratie tussen Upthere en de lokale opslagapparaten van Western Digital komt. Het blijft allemaal nogal vaag. Western Digital heeft het alleen over dat Upthere de consumentenproducten van Western Digital kan verbeteren in de toekomst. Hoe dit moet gebeuren, is op dit moment niet bekend.

Weinig keus

In het algemeen mag je aannemen dat de verkoop door Upthere voor een deel niet geheel vrijwillig is. Cloud-diensten hebben het tegenwoordig erg lastig. Met name in de consumentenmarkt is dit het geval. Het gros van de consumenten stalt zijn bestanden bij Apple, Google of Microsoft in de cloud. Kleinere spelers komen er bijna niet tussen. Western Digital is echter wel een grote speler. Wellicht dat de toekomst voor de dienst er nu wat rooskleuriger uitziet.

Er zijn geen details bekendgemaakt over de overname van Upthere door Western Digital. Het is dus niet bekend hoeveel er is betaald voor de dienst.