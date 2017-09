LG presenteert diverse robots tijdens IFA

Business

LG blijft inzetten op het uitbouwen van slimme platformen waarbij open partnerships, open platformen en open connectiviteit centraal staan. Zo lanceerde LG eerder dit jaar de Smart Instaview Door-in-Door koelkast, dat draait op het LG webOS platform en compatibel is met Alexa, de slimme stembediening van Amazon. Tijdens IFA 2017 presenteert LG nu ook robots die spreken, poetsen en het gras maaien.

Alle slimme apparaten in huis van LG zijn vanaf nu compatibel met Google Assistant. Ze maken ofwel gebruik van Google Home of van een Android of iOS smartphone waarmee connected toestellen handsfree bediend kunnen worden. Het brengt ook voordelen met zich mee: want zo kan je via Google Assistant even kijken hoe lang de wasmachine nog moet, of de koelkast meer ijs laten maken.

Naast Google Assistant en Alexa (Amazon) maakt LG ook gebruik van haar eigen stemplatform, Deep ThinQ als onderdeel van de SmartThinQ Hub. SmartThinQ Hub verzamelt via Wi-Fi, Zigbee en Bluetooth informatie van toestellen die zijn verbonden met de SmartThinQ-sensoren. De informatie wordt als notificatie weergegeven op het Lcd-scherm of via een ingebouwde luidspreker.

Slimme robots: in en buitenshuis

Een van de eerste robots die LG straks presenteert is de Hub Robot. Deze staat in verbinding met andere slimme apparaten in huis en maakt gebruik van Alexa – de virtuele assistent van Amazon. Hij zet de airco voor je aan of stelt de wasmachine of droger in, alles via stemcommando’s.

LG investeert ook in intelligente ecosystemen voor toepassingen buitenshuis. De Airport Guide Robot is een intelligente assistent die reizigers op de luchthaven helpt: hij beantwoordt vragen in vier talen (Engels, Chinees, Japans en Koreaans) en hij geeft je gedetailleerde informatie over vertrektijden, de gate en het weer op de bestemming op basis van het ticket dat je laat zien. Deze robot wordt reeds ingezet op Incheon International Airport in Korea.

Ook voor het schoonmaken van vliegvelden heeft LG een robot, de LG Airport Cleaning Robot. Deze schoonmaakmachine is voorzien van slimme sensoren en verschillende camera’s om de beste schoonmaakprestaties te garanderen, ook op de meest drukke luchthavens.

De robotgrasmaaier van LG wordt tevens voor het eerst aan Europa getoond op IFA. Deze robot, die elk type gras nauwgezet maait, is ontwikkeld op basis van jarenlange investeringen van LG in de ontwikkeling van de Hom-Bot robotstofzuiger. De robotgrasmaaier maait het gras heel precies, betrouwbaar en vooral erg veilig. Net zoals de Airport-robot beschikt ook deze robot over geavanceerde sensoren en bumpers waardoor hij op elk moment zijn locatie en mogelijke obstakels, zoals hagen en bomen, detecteert.