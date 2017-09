AMD lanceert nieuwe processor-lijn, de Ryzen Pro

Hardware

AMD heeft officieel een nieuwe lijn processoren gelanceerd, die de naam Ryzen Pro dragen. De chipmaker is daarvoor een samenwerking aangegaan met HP, Lenovo en Dell. De partijen zullen daardoor naast de Ryzen Pro ook gebruikmaken van andere producten van het bedrijf.

De nieuwe processoren zijn beschikbaar in 4-, 6- en 8-cores. AMD geeft aan dat het de eerste 8-core, 16-thread CPU voor commerciële pc’s is. Volgens het bedrijf zorgen de chips voor een verbetering van 52 procent in compute mogelijkheden ten opzichte van de voorgaande generatie processoren. AMD claimt zelfs dat de higher-end Ryzen 7 Pro 1700 chip een prestatieverbetering haalt van meer dan 60 procent ten opzichte van de Intel Core i7-7700 CPU.

Samenwerking

HP, Lenovo en Dell gaan door de samenwerking bijvoorbeeld ook de Radeon Pro WX9100 grafische chip die gebouwd is op de Vega-architectuur van AMD gebruiken. Desktops zoals de HP EliteDesk 705 gaan de Ryzen Pro en Radeon graphics gebruiken voor virtual reality. Door de technologie naar de professionele markt te brengen, kunnen ontwikkelaars en grafische ontwerpers gebruikmaken van VR.

Lenovo zal Ryzen Pro naar zijn desktop ThinkCentre M715 desktops brengen, terwijl eind 2017 de laptops ThinkPad A475 en ThinkPad A275 aan de beurt zijn. Dell brengt de Ryzen Pro naar zijn desktop Optiplex 5055, die binnen nu en enkele weken beschikbaar zal komen. Daarnaast komt AMD begin 2018 ook met mobiele versies van zijn nieuwe processoren. Daarmee kan AMD de chips naar extreem dunne laptops brengen, waardoor er een concurrent voor de zevende generatie Kaby Lake CPU van Intel bij komt.

Intel

Hoewel AMD claimt dat de Ryzen Pro beter presteert dan de Intel i7-7700 CPU, is ook Intel de laatste tijd in het nieuws wegens het onthullen van nieuwe chips. Zo introduceerde het bedrijf eind augustus nog de eerste vier processoren uit de achtste generatie Intel Core. Hoewel die chips wel vernieuwingen met zich meebrengen, blijken ze niet heel innovatief.