Huawei haalt Apple in en is nu tweede grootste smartphonemerk

Business

Volgens onderzoeksbureau Counterpoint Research is Apple niet langer de één na grootste smartphonefabrikant ter wereld. In de maanden juni en juli verkocht Huawei namelijk meer telefoons dan Apple dat deed. Daarmee is Apple, dat in december 2016 nog koploper was, flink gekelderd.

Alleen Samsung gaat Huawei nog voor op de lijst. Counterpoint Research schrijft de tweede plek van het Chinese merk toe aan de consistente investeringen in research en development. Ook de agressieve marketingstrategie zou bijdragen aan de resultaten. Hoewel het onderzoeksbureau nog geen cijfers over augustus bekendgemaakt heeft, voorspelt Counterpoint Research opnieuw een sterke maand.

Interessante tijd

Er zit echter een maar aan de nieuwe nummer twee. Apple lanceerde in september voor het laatst een smartphone, en wel de iPhone 7. De opvolger, die volgens de geruchten wegens het tienjarig bestaan wellicht iPhone X of iPhone Edition heet, zal 12 september gepresenteerd worden. Het is goed denkbaar dat de nieuwe iPhone zorgt voor een boost in verkopen voor Apple, waardoor de nummer twee positie weer teruggepakt kan worden.

Anderzijds geven de onderzoekers van Counterpoint Research aan dat Huawei een zwakke aanwezigheid kent in het zuiden van Azië, India en de markten in Noord-Amerika. Het bedrijf limiteert zo zijn potentieel om voor de middellange termijn een sterke tweede plek te behouden achter Samsung. De grootste markt voor Huawei is China, maar ook in Europa, Latijns Amerika en het Midden-Oosten is het merk populair.

Knappe prestatie

Het bedrijf mag dus trots zijn op zijn nieuwe positie binnen de smartphonemarkt. Eén van de analisten geeft zelfs aan dat het verrassend is om te zien dat de Huawei-toestellen niet terug te vinden zijn in de lijst van populairste smartphones. De top vijf smartphones werd in juli ingevuld door de koploper iPhone 7, gevolgd door de iPhone 7 Plus, de Oppo R11, de Oppo A57 en de Samsung Galaxy S8. De verdere top tien bestaat uit Samsung-toestellen, een Apple-telefoon en Xiaomi-smartphone.

Het volledige verloop van de smartphonemarkt in het afgelopen jaar kun je hieronder bekijken. Overigens komt Huawei binnenkort ook met nieuwe vlaggenschepen. Onlangs werd namelijk bekend dat het bedrijf de Mate 10 en Mate 10 Pro op 16 oktober zal presenteren.