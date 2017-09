Nieuw onderzoek naar zoekgedrag toont gewijzigde trends. SEO Update.

Services

Recent is een nieuw onderzoek verschenen naar het zoekgedrag van gebruikers van de Google zoekmachine. Uit dit rapport komt een aantal gewijzigde trends in zoekgedrag naar voren. Zo blijkt dat 28% van de bezoekers niet doorklikt op de resultaten van zoekopdrachten. Ook blijkt dat de resultaten die aan de top van pagina 2 worden getoond vaker worden bekeken dan de resultaten onderaan pagina 1. Wij geven u een aantal achtergronden.

Wat leert de nieuwste studie over zoekgedrag ons?

Als u een zoekwoord intypt toont Google 9 resultaten per pagina. Aan de hand van algoritmes bepaalt Google de positie van de resultaten. De pagina die volgens Google de belangrijkste informatie toont staat bovenaan en zo ontstaat een klassement. Naast deze negen resultaten laat Google advertenties zien. Ook kan Google tussendoor afbeeldingen laten zien of andere gegevens. Per pagina bestaat daarnaast de zogenoemde ‘folding line’. Boven de folding line staan de resultaten die een gebruiker ziet zonder te hoeven scrollen. Dit zijn voor desktops en laptops meestal de eerste 4 of 5 posities en is afhankelijk van het aantal advertenties. Het aantal mensen dat na een zoekopdracht doorklikt is te meten in een ratio, de zogenoemde ‘click through ratio’ ofwel CTR. Boven de folding line is de CTR als volgt:

Eerste plaats: CTR = 21,12%

Tweede plaats: CTR = 10,65 %

Derde plaats: CTR = 7,57%

Vierde plaats: CTR = 4,66%

Vijfde plaats: CTR = 3,42%

Het negende resultaat op pagina 1 kent een CTR van 1,74%. Het opvallende is dat de 12de plaats (nummer 3 van pagina 2) en de 19e plaats (nummer 1 van pagina 3) hoger scoren. Daar is de CTR namelijk respectievelijk 1,80% en 1,75%.

Daarnaast is de CTR van een de posities 1, 2 en 3 veel hoger als de naam an een merk wordt gebruikt in plaats van een algemeen zoekwoord. Opvallend is dat bij een merknaam ook de laatste plaatsen (17 en 18) op pagina 2 een CTR van meer dan 10 procent scoren.

Een laatste opvallende conclusie is dat de zoekresultaten die gericht zijn op een B2B markt veel meer concentreren op positie 1 tot en met 5 van Google dan de pagina’s die voor consumenten bedoeld zijn. Op pagina 1 zijn de resultaten over meer pagina’s verdeeld en ook op pagina’s 2 en 3 liggen de resultaten per positie beduidend hoger dan in de B2B markt. Uiteraard blijven wij u regelmatig van SEO-updates voorzien!