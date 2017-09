Google stak al meer dan 1,1 miljard dollar in zelfrijdende auto’s

Business

Google heeft nooit onthuld hoeveel geld het precies uitgeeft aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Het bedrijf verbergt die kosten door de divisie die hieraan werkt onder X te scharen, de afdeling waar het in het geheim aan nieuwe projecten werkt. De kosten worden dus gebundeld onder de noemer “andere gokken”, waar zich ook de ontwikkeling van internetdiensten, wetenschapsprojecten en andere technologie onder bevindt.

Uit de rechtszaak die tussen Google-dochter Waymo en Uber woedt, is nu echter gebleken hoeveel geld er in de autonome auto’s van de zoekgigant is gaan zitten. Sinds het bedrijf in 2009 begon met de ontwikkeling hiervan tot eind 2015, is er 1,1 miljard dollar in de software gaan zitten. Dat blijkt uit een analyse een financieel analist van Waymo, Shawn Bananzadeh.

De financieel analist moest getuigen in de zaak, waarin Waymo Uber ervan beschuldigt bedrijfsgeheimen gestolen te hebben en patenten te hebben gebruikt. Omdat de technologie van Waymo nog niet commercieel gebruikt wordt, moet een schadevergoeding volgens het bedrijf op een andere manier berekend worden. Waymo denkt dat de rechter dat zou moeten doen op basis van de reeds gemaakte kosten.

Verhouding met de rest

Ondanks dat 1,1 miljard dollar een hoog getal is, blijkt het best redelijk te zijn als je het vergelijkt met andere uitgaven die bedrijven doen op het gebied van zelfrijdende technologie. Zo nam General Motors in maart 2016 het bedrijf Cruise Automation over voor 1 miljard dollar. In februari van dit jaar investeerde Ford verder hetzelfde bedrag in de joint venture Argo AI. En Intel besteedde maar liefst 15,3 miljard dollar aan de overname van Mobileye.

Waar 1,1 miljard dollar dus heel veel lijkt, valt het wel mee als je dat vergelijkt met de uitgaven van andere bedrijven. Daar komt nog bij dat Google de kosten binnenshuis maakt, waar andere bedrijven die juist uitgeven aan andere ondernemingen. En daar komt nog bij dat de auto’s van Waymo al meer dan een miljard kilometer hebben gereden en in meerdere steden ‘ervaring’ hebben opgedaan.