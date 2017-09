Microsoft test nieuw design voor OneDrive op Android

Apps & Software

Microsoft probeert momenteel een nieuw ontwerp voor de Android-versie van OneDrive, zo blijkt uit een Google+-bericht van het bedrijf. Microsoft heeft daarvoor een update uitgerold naar verschillende gebruikers van de dienst, waarin een ander user interface te zien is dan we gewend zijn van de Android-applicatie van OneDrive.

De grootste aanpassing is de afwezigheid van het traditionele hamburgermenu. In deze versie vervangt een navigatiebar aan de onderkant die vertrouwde knop. Dit is vergelijkbaar met hoe iOS-applicaties werken, waarbij ook de iOS-app van OneDrive al een vergelijkbaar ontwerp heeft. Daarnaast moeten personen die gebruikmaken van meerdere accounts profiteren van de nieuwe update. Voortaan hoeft er uitsluitend nog geklikt te worden op de profielfoto aan de bovenkant, waarna het wisselen van account mogelijk is.

Voor de rest voegt Microsoft vooral kleine toevoegingen op het gebied van design toe. Microsoft doet een aantal aanpassingen om het ontwerp er wat anders uit te laten zien dan het vorige OneDrive-uiterlijk. Ook introduceert Microsoft een nieuwe Me-sectie binnen de applicatie. Hierin kan de gebruiker onder meer alle bestanden die offline beschikbaar zijn, de prullenbak, notificaties en de instellingen raadplegen.

Het nieuwe ontwerp is voorlopig nog niet breed beschikbaar, maar het feit dat Microsoft de update test geeft aan dat de nieuwe interface wel spoedig kan volgen. MSPowerUser suggereert dat Microsoft de nieuwe interface test om te kijken of het goed ontvangen wordt. Dat kan enerzijds betekenen dat het ontwerp er niet definitief zal komen en anderzijds dat we de update in de komende weken of maanden kunnen verwachten.