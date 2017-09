Microsoft presenteert vier Windows 10 S laptops voor zakelijke markt

Hardware

Met Windows 10 S leek Microsoft zich vooral op studenten te richten. Dat blijkt iets genuanceerder te liggen. Het bedrijf heeft vandaag vier Windows 10 S apparaten specifiek voor de zakelijke markt onthuld. Het gaat om modellen van HP, Lenovo en Acer, die vanaf 275 dollar te koop zijn.

Europrijzen zijn er nog niet onthuld door Microsoft, maar duur worden de apparaten in elk geval niet. De HP Stream 14 Pro, met een 14-inch scherm, is de goedkoopste Windows 10 S-laptop, met een prijskaartje van 275 dollar. Deze laptop zal ook als eerste beschikbaar zijn, namelijk in de loop van de volgende maand.

Dan zijn er nog drie andere modellen, waarvan de Acer Aspire 1 de volgende is. Ook hierbij gaat het om een 14-inch laptop, maar met een iets hoger prijskaartje van 299 dollar. Deze notebook moet in de loop van het vierde kwartaal in de winkel liggen, wat ook geldt voor de 13-inch Acer Swift 1. Die laptop kost straks 349 dollar. Tot slot is er de eveneens 349 dollar kostende Lenovo V330, die in februari 2018 in de winkel ligt en beschikt over een 14-inch display.

Makkelijk in gebruik en veilig

Microsoft noemt in de aankondiging van de vier laptops drie belangrijke redenen om voor een Windows 10 S laptop te kiezen. Allereerst is er de bekende Windows 10-ervaring, die het mogelijk maakt om direct met het apparaat aan de slag te gaan. Het zijn prima instappers die volledig geïntegreerd zijn met OneDrive en om die reden werknemers toestaan vanaf overal te werken.

Daarnaast noemt Microsoft het systeem “geoptimaliseerd voor security”. In dit geval refereert het bedrijf vooral naar het feit dat gebruikers enkel apps kunnen installeren die goedgekeurd zijn door Microsoft en beschikbaar in de Windows Store. Tot slot is het “makkelijk te beheren” en dus geschikt voor gebruik met onder meer Azure Active Directory en Microsoft Intune.

Mocht Windows 10 S niet bevallen, is een upgrade naar de reguliere versie van Windows 10 overigens niet heel ingewikkeld. Dat kan tot 31 maart 2018 gratis. Hoe je kan upgraden, lees je overigens hier in onze special.