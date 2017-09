Klap voor Bitcoin nu fonds aanvraag Amerikaanse beurzen laat vallen

Business

Grayscale Investments heeft een Bitcoin-product op de markt, dat meer dan zevenhonderd dollar waard is. Het wilde het makkelijker maken voor Amerikaanse investeerders om daarin te handelen en diende daarom bij regelgevers een verzoek in.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag in bericht op basis van Grayscale Investments. Dat had een verzoek ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), om het Bitcoin Investment Trust op de investeringslijsten te plaatsen. Dat verzoek is nu ingetrokken omdat er nog niet genoeg regelgeving zou zijn om dat te rechtvaardigen.

Ingetrokken verzoek

De dialoog met de SEC gaat overigens wel gewoon door, maar toch heeft Grayscale zijn verzoek ingetrokken. Dat laat het in een statement aan Reuters weten. “Ondanks dat de marktregulering van digitale munteenheden snel vorm krijgt, gelooft Grayscale op dit moment niet dat er genoeg ontwikkelingen op dat gebied zijn om de SEC akkoord te laten gaan met het verzoek,” aldus Grayscale.

Het Bitcoin Investment Trust werkt als volgt: het heeft een flink aantal Bitcoins in handen. Investeerders steken geld in het BIT, maar kopen dus geen Bitcoin. De waarde van het fonds is in een jaar tijd flink gegroeid, van 90,50 dollar per aandeel naar 739,50 dollar. Daardoor zijn de aandelen van het bedrijf meer waard geworden dan het aantal Bitcoin dat het in handen heeft. Critici vinden dat het BIT daardoor niet veel meer dan een bubbel is, dat veel te veel waard geworden is.

Tegelijk spelen investeerders in op de vraag naar Bitcoin, die maar blijft groeien. De digitale munt is ondertussen meer dan 4.200 dollar waard en blijft records breken. Ook dat krijgt veel kritiek: de munt neemt momenteel flink in waarde toe, maar zou niet veel meer dan een ‘bubbel’ zijn. Een paar maanden geleden was de Bitcoin nog geen 1000 dollar waard.

Kritiek op de Bitcoin

Die waardewisselingen en gigantische groei leiden tot fikse kritiek. Zo liet Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan, vorige week nog weten te geloven dat de Bitcoin een nieuwe internetbubbel is. Hij stelde zelfs dat personeel van zijn bank ontslagen kan worden als het investeert in de Bitcoin.

Mocht de SEC uiteindelijk toch goedkeuring geven aan het verzoek van het Bitcoin Investment Trust, zullen er vermoedelijk nog meer investeerders naar de fondsen en digitale munt komen. De vraag is hoe waarschijnlijk het is dat die toestemming er komt. De SEC twijfelt omdat de Bitcoin geen centraal regelgevend orgaan heeft. In maart weigerde de SEC nog twee aanvragen van Bitcoin-producten om op de investeringslijst te komen.