Apple: Geen ingebouwde FM-radio in iPhone 7 en 8

De afgelopen weken werden de Verenigde Staten, Sint-Maarten en Puerto Rico getroffen door orkanen. Dergelijke grote natuurrampen legden in sommige gebieden de vitale infrastructuur plat. Daardoor komen mensenlevens in het geding, mede doordat er helemaal geen informatievoorzieningen is. De FCC riep daarom op tot activering van FM-chips in onder meer de Apple iPhones. Maar die zitten er helemaal niet in.

Volgens de Amerikaanse keuringsinstantie beschikken veruit de meeste smartphones, waaronder ook de Apple iPhone, over een FM-radio. Voorzitter Ajit Pai riep Apple op de radio te activeren: “Het is tijd voor Apple om de veiligheid van de Amerikanen voorop te stellen.” Nu is Apple de eerste fabrikant die reageert. Volgens het bedrijf zit er helemaal geen FM-chip in de nieuwste generatie iPhones.

Geen FM-radio in iPhones

Dat liet Apple in een statement weten aan de site iMore. “Apple stelt de veiligheid van zijn gebruikers voorop, vooral in tijden van crisis en om die reden hebben we in onze producten moderne veiligheidsoplossingen ingebouwd. Gebruikers kunnen nooddiensten bellen en vanuit het lockscreen bij medische informatie komen. En we staan noodinformatie van regeringen toe.”

Maar: “De iPhone 7 en iPhone 8 hebben geen ingebouwde FM-radio’s en geen antennes die ontworpen zijn om FM-signalen te verwerken, dus het is voor ons niet mogelijk om FM-ontvangst in deze producten in te schakelen.” Daarmee reageert het bedrijf dus op de eerdere verhalen dat de FM-radio’s gewoon ingebouwd maar niet geactiveerd zijn in de nieuwe apparaten. Het noemt voorgaande generaties dan weer niet, dus wie weet hebben die wel een ingebouwde radio.

Radio’s voor calamiteiten

De FCC wil dat smartphonefabrikanten de radio’s activeren voor als er nieuwe natuurrampen plaatsvinden. Telkens weer blijkt hoe kwetsbaar de vitale infrastructuur is. Goede informatievoorziening kan mensenlevens redden, omdat ze helemaal op zichzelf aangewezen zijn in noodsituaties. Dat terwijl hulp vaak helemaal niet ver weg is.

Dat de FCC dan ook oproept tot activering van de ingebouwde FM-chips, is in het licht van die feiten niet heel verbazingwekkend. Noodzakelijk is het ook: op Sint-Maarten vond de eerste overheidscommunicatie plaats via een provisorisch ingericht radiostation, verder hadden eilandbewoners geen andere informatievoorzieningen. Dat er geen ingebouwde FM-chip in de iPhones zit, is interessant om te horen. De FCC voert immers proeven uit met smartphones en keurt ze goed voor de markt. Dat de instantie er vanuit is gegaan dat de toestellen wel zo’n radio-ontvanger hebben, is dan op zijn minst opmerkelijk.