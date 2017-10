Microsoft neemt AltspaceVR over om Windows 10 Mixed Reality uit te bouwen

Business

AltspaceVR, het sociale netwerk dat enkel in virtual reality bestaat, is overgenomen door Microsoft. Zoiets zat er al aan te komen: in juli vielen de belangrijkste inkomstenbronnen van het bedrijf weg, waarop het in gesprek moest met enkele partijen voor een overname. Even leek het erop dat Palmer Luckey, co-oprichter van Oculus, het zou redden, maar nu blijkt dat Microsoft de reddende engel is.

Het team van AltspaceVR voegt zich bij Microsoft en zal doorgaan met het ontwikkelen en onderhouden van het reeds gebouwde gratis platform. “Met het team van AltspaceVR aan boord, kijken we ernaar uit ’s werelds meest vooraanstaande mixed reality gemeenschap te bouwen,” aldus Alex Ipman, die achter de HoloLens zit.

Verder stelt een woordvoerder van Microsoft in een statement tegenover The Verge de gemeenschap gerust. “AltspaceVR blijft Altspace VR. Microsoft wil de huidige gemeenschap die AlspaceVR gebruikt en er nieuwe en oude vrienden mee ontmoet, behouden. De eerste paar maanden richten we ons erop de gemeenschap te steunen en ervoor te zorgen dat AltspaceVR een vriendelijke, verwelkomende en levendige plek blijft om je virtual reality tijd in door te brengen.”

Windows 10 mixed reality

De overname van AltspaceVR past vermoedelijk binnen de plannen van Microsoft om zijn Windows 10 mixed reality brillen verder uit te bouwen. Het platform wordt namelijk langzaamaan populairder en er komen steeds meer fabrikanten met een headset. Desondanks is Microsoft niet van plan om de beschikbaarheid van AltspaceVR te veranderen.

Het zal geschikt blijven voor alle platformen. “AltspaceVR zal in 2D-modus blijven werken op PC en Mac, maar ook op de HTC Vive, Oculus Rift Daydream van Google en Samsung Gear VR,” aldus de woordvoerder van Microsoft. De gratis dienst is beschikbaar in meer dan 160 landen en organiseert daar meet-ups, komedieshows, yogalessen, dansfeesten en zelfs grotere evenementen.

Hieronder een video waarin AltspaceVR zichzelf voorstelt.