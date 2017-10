Nieuwe Office Insider-update voor iOS toont verbeterde inkt-ervaring

Apps & Software

Microsoft heeft de nieuwe versie Insider v2.6 voor zijn Office-apps op iOS uitgebracht. In deze previewversie is meer te zien wat de techgigant van plan is met Word, Excel en PowerPoint op iPad en iPhone tijdens de definitieve update later deze maand. Vooral de verbeterde inkt-ervaring valt dit keer op.

De nieuwe functies van oktober

Zo gaat Microsoft custom pens voor iOS ondersteunen, waardoor gebruikers een persoonlijke set pennen en highlighters kunnen selecteren voor inking. Deze mogelijkheden zal beschikbaar zijn in alle Office-apps voor iOS-apparaten en Windows pc’s. Daarnaast voegt Microsoft nieuwe ink-effecten toe waarmee gebruikers wat meer mogelijkheden krijgen.

Met het gebruik van pennen en inkt-effect realiseert Microsoft die extra mogelijkheden. Hiertoe behoren onder meer regenboog, galaxy, lava, oceaan, goud en zilver. Om hiervan gebruik te maken is wel een Office 365-abonnement vereist. Een nieuwe pencil-structuur moet ideeën uitschrijven en schetsen makkelijker maken. Met een ondersteunde stylus kan door middel van kantelen schaduw gerealiseerd worden.

In deze previewversie is ook de mogelijkheid voor PowerPoint-gebruikers toegevoegd die “Pick up where you left off” heet. Hiermee kan de gebruiker een presentatie opnieuw openen en zijn werk direct hervatten op het punt waar hij gebleven was. Word krijgt “View the page you want” erbij, waardoor thumbnail-previews zichtbaar worden tijdens het scrollen.

Eerdere Insider Build

Begin september kwam Microsoft ook met een update voor zijn Office Insider build voor iOS. Toen werd duidelijk dat real-time samenwerken met anderen beter zal verlopen in de aankomende versie van Word. Naast deze mogelijkheid komt er onder andere voor alle Office-apps de optie bij om signalen in te stellen.