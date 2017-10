Lenovo viert 25e verjaardag ThinkPad met een limited-edition

Hardware

Lenovo kondigde op 5 oktober 1992 de originele ThinkPad 700C aan. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en viert de bekende laptop zijn speciale verjaardag. Om dat wat extra glans te geven kondigt het Chinese bedrijf een limited-edition van de laptop aan, die de naam ThinkPad Anniversary Edition 25 draagt.

Deze uitvoering is een moderne variant op het klassieke design inclusief iconische retro features. Daarbij valt te denken aan een ThinkPad Classic verlicht toetsenbord van zeven rijen, volumeknoppen, multiple status LED’s en een gekleurd logo. Lenovo vroeg voor de ThinkPad Anniversary Edition 25 fans en gebruikers via social media om de beste features van de ThinkPad te delen.

Naast die klassieke features voorziet Lenovo de laptop van hedendaagse hardware. Zo bevat de ThinkPad Anniversary Edition 25 een Intel Core i7 7500U-processor, Nvidia GeForce 940 MX-graphics en een 14-inch full HD touch display. Hoewel zo’n klassiek apparaat in een modern jasje leuk klinkt, moeten personen uit de Benelux helaas teleurgesteld worden. De laptop van 1899 dollar is namelijk niet beschikbaar in onze regio.

Leuke feitjes

Lenovo wil ook dat wij van de verjaardag genieten en zet in zijn persbericht daarom 25 feitjes op een rij. Niet iedere weetje is even boeiend, dus wij selecteerden de leukste voor je:

Bedenker van het originele ontwerp, Richard Sapper, haalde zijn inspiratie uit de Japanse Bento Box.

Het kleine notitieblokje dat vroeger werd uitgedeeld aan werknemers van IBM was de inspiratie voor de naam ThinkPad. Waarom? Op de voorkant van de boekjes stond het motto: ‘Think’.

De rode kleur van de Trackpoint is officieel “Magenta”, om zo de ‘Emergency Power Off-standaarden’ van IBM te omzeilen.

Elk ThinkPad-model heeft een eigen interne codenaam. Zo werd de 700C ‘Nectarine’ en de 701C ‘Butterfly’ genoemd.

De formele naam van het vlindertoetsenbord van de 701C is de ‘TrackWrite keyboard’.

De 700T tablet was de eerste ThinkPad die werd vrijgegeven in April 1992, maar werd pas later dat jaar in oktober gelanceerd samen met de 700 en 700C.

In 1993 produceerde IBM de ThinkPad 555BJ met een ingebouwde Bubble Jet

Het rubber dat werd gebruikt op de originele TrackPoint was van hetzelfde type dat werd gebruikt in de wielen van achtbanen!

De rubberen pads onder de ThinkPad-laptops die schuiven en glijden voorkomen, zijn gebaseerd op kattenpoten!

Aan het eind van de jaren ’90 lanceerde IBM de PowerPC-versies die draaien op IBM AIX. Dit werd de ThinkPad 800-serie.

De vorm van de ventilatoren is geïnspireerd op…. uilenveren! Er werd voor deze vorm gekozen door onderzoek naar de stiltefunctie van de Japanse kogeltreinen.

Als je alle ThinkPads over de hele wereld naast elkaar legt, kun je een volledige cirkel om de aarde maken.

In 2014 waren er 100 miljoen ThinkPads verkocht. Nummer 100.000.000 kreeg zelfs een naam: Eve.

ThinkPad heeft veel fans over de wereld. Hardcore ThinkPad fan Atli Jarl Martin ging zelfs zo ver dat hij een ThinkPad-logo op zijn arm heeft getatoeëerd.

Zet zondag 5 oktober 2042 in de agenda. Dan viert ThinkPad zijn 50e verjaardag!

De tijd zal leren of de 50e verjaardag ook daadwerkelijk gehaald wordt. In ieder geval is de ThinkPad-lijn voorlopig nog niet klaar, aangezien er in september nog twee nieuwe laptops uit de serie aangekondigd werden.