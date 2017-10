Microsoft trekt stekker uit Windows 10 Mobile

Apps & Software

Het was al niet bepaald een geheim dat Microsoft de afgelopen tijd minder tijd en energie gestoken heeft in de ontwikkeling van Windows 10 Mobile. Het uitblijven van nieuwe apparaten en mogelijkheden met de software, waren daar belangrijke indicatoren voor. Nu bevestigt Joe Belfiore, voormalig manager van Windows Phone, weten dat de ontwikkeling van de mobiele variant van het systeem inderdaad geen prioriteit meer heeft.

Er zullen nog altijd gewoon nieuwe fixes en veiligheidsupdates komen, maar Windows 10 Mobile krijgt volgens Belfiore geen grote updates meer. Nieuwe functies en hardware voor Windows 10 Mobile “hebben geen focus”. Daarmee erkent Microsoft net als HP, dat na de Elite X3 van het schip sprong, dat het geen zin meer heeft. De concurrentieslag met Android en iOS werd immers al lang verloren.

Apps, apps en nog eens apps

De hoofdreden voor het floppen van het mobiele besturingssysteem van Microsoft ligt volgens Belfiore in het feit dat er niet genoeg apps waren. Microsoft heeft die beweging proberen aan te zwengelen, onder meer door ontwikkelaars te betalen voor apps en ook door ze zelf te bouwen. Maar dat werkte niet, want het aantal gebruikers was simpelweg “te laag voor bedrijven om er geld in te investeren.” En door het uitblijven van apps, kwamen er ook geen extra gebruikers. Een vicieuze cirkel dus.

Tegelijk is het natuurlijk te gemakkelijk om alles te wijten aan het uitblijven van nieuwe apps. Windows 10 Mobile wist ook niet echt te slagen, omdat Microsoft niet goed meeging met de trends in smartphoneland. Er ontbrak ook een duidelijke strategie, zoals Google en Apple die wel hebben met hun mobiele besturingssystemen en die consistent weten te implementeren.

Andere strategie

Microsoft hanteert nu een heel andere strategie voor mobiele telefoons. In plaats van Windows 10 Mobile te proberen aan de man te brengen, ontwikkelt Microsoft nu apps voor Android en iOS, waarmee het toch een voet aan de grond krijgt. Het meest recente voorbeeld is de mobiele versie van browser Edge.

Tot slot vertelde Microsoft CEO Satya Nadella in het verleden al eens dat de toekomst van de mobiele tak van zijn bedrijf ligt in een andere vorm en functie. Wat hem betreft vindt het bedrijf in de toekomst een nieuwe productcategorie en maakt het die groot. Of de Surface-producten daar nog een rol in hebben, valt te betwijfelen. Wellicht dat de toekomst waar Nadella het over had, eerder ligt bij de HoloLens en de toekomstige opvolgers.

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu — Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017