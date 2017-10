Netgear Orbi-gebruikers kunnen voortaan meerdere satellieten aan elkaar koppelen

Networking

Door de nieuwe firmware update OS 2.0 kunnen bezitters van de Netgear Orbi nu meerdere satellieten aan elkaar koppelen, zo kondigt het bedrijf aan in een persbericht. Daarmee komt er een nieuwe mogelijkheid bij, aangezien het tot op heden alleen mogelijk was om de satellieten aan de router te koppelen.

Dankzij de update moet het bereik eenvoudig te verhogen zijn met behoud van de snelheid. Alleen de router hoeft daarbij bedraad aangesloten te worden aan de modem. De satellieten kunnen na het aansluiten van stroom met elkaar in verbinding gebracht worden. Dit zorgt voor wat extra gebruiksvriendelijkheid. Voorheen was het namelijk vereist om bij het toevoegen van een extra satelliet de router in het midden van de opstelling te plaatsen.

De firmware voegt ondersteuning toe voor wat Daisy Chain genoemd wordt. Hierbij vormen de router en satelliet(en) een keten die aan elkaar zijn verbonden. De methodiek moet ervoor zorgen dat het netwerk constant en snel blijft. Daarnaast maakt de firmware update het mogelijk om verschillende modellen uit de Orbi-familie aan elkaar te koppelen. Zo werkt bijvoorbeeld de satelliet van de RBK30 probleemloos samen met de router en satelliet van de RBK50.

Installatie

Netgear geeft aan de update de komende dagen automatisch aan te bieden. Toch is ook handmatig upgraden mogelijk. Voor de modellen RBR50/RBS50 dien je op deze link te klikken, voor de RBR40/RBS40 klik je op deze link en voor de RBW30 klik je op deze link. Vervolgens kan er geïnstalleerd worden via orbilogin.com -> Advanced -> Administration -> Firmware Upgrade.

In september schreven we nog een review over de Netgear Orbi Pro. Als je benieuwd bent naar de werking van dit apparaat, kun je ons artikel lezen door hier te klikken.