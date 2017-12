Samsung en Daimler eerste partijen die 20 qubit IBM Q quantum systeem gebruiken

Business

IBM heeft bekendgemaakt welke bedrijven als eerste gebruik zullen maken van zijn commerciële quantum-computing dienst. Samsung, JPMorgan Chase en Daimler behoren tot de groep die toegang krijgen tot IBM’s nieuwe 20 quantum bit (qubit) IBM Q quantum systeem, om de commerciële, industriële en wetenschappelijke toepassingen van quantum computing te ontdekken.

Het systeem is in staat om qubits te produceren tegen 90 microseconde coherentie, de tijd waarin een enkele qubit bestaat totdat het ontbindt in een conventionele enkele bit van één of nul. Daardoor kunnen 50 qubits meer dan duizend biljoen waarden vertegenwoordigen. Big Blue wil quantum computing toepasbaar maken voor bedrijven door een 20-qubit systeem aan te bieden via de cloud. Voorheen bood IBM online toegang tot zijn vijf- en 16-qubit systeem.

Andere partijen die tot het IBM Q-netwerk behoren zijn Barclays, Honda, SR Corporation, Hitachi Metals, Nagase, Keio University, Oak Ridge National Lab, Oxford University en de University of Melbourne. JPMorgan Chase zal op zoek gaan naar toepassingen voor in de financiële dienstverlening, Samsung voor in semiconductors en elektronica en Daimler voor nieuwe automotive-materialen en probleemoptimalisatie zoals productieoptimalisatie.

Ambities quantum computing

Door de samenwerking hoopt IBM meer quantum software en tools voor ontwikkelaars te realiseren, een andere eigenschap om quantum computing bruikbaar te maken. Zodra het 50-qubit systeem beschikbaar is voor inzet, zullen de organisaties toegang krijgen tot deze mogelijkheid. Het is niet bekend wanneer die volgende generatie zal verschijnen, al zal er gekeken worden naar het verbeteren van hardware en coherentietijd.

Het bedrijf wil een leider worden als het aankomt op een toepasbaar systeem voor quantum computing. De recent gedemonstreerde 50-qubit processor toont aan dat IBM een voorsprong zou kunnen creëren op de concurrentie. Anderzijds is er een strijd gaande met Amazon, Google en Microsoft om doorbraken in kunstmatige intelligentie te realiseren. Ontwikkelingen bij deze partijen tonen weer aan dat de concurrentie hier een voorsprong zou kunnen hebben. Zo brengt Amazon bijvoorbeeld AWS machine learning-technologie naar de Edge voor IoT.