Google Cloud Platform opent op 9 januari Nederlandse regio

Google Cloud Platform (GCP) opent op 9 januari 2018 zijn eerste regio in Nederland, waarmee het aantal regio’s in Europa op vier uitkomt. Wereldwijd telt Google na de opening 14 regio’s. Er is lang gespeculeerd over wanneer de GCP-regio in Nederland lanceert.

De opening betekent dat GCP-producten worden aangeboden vanuit en gehost in Nederland. Een regio beschikt over verschillende zones, vaak drie of vier. Het is belangrijke om hier rekening mee te houden, aangezien deze regio’s nodig zijn om netwerk-latentie te beperken. Door content over meerdere zones te verspreiden ontstaat er tevens een hogere fouttolerantie.

Bovendien zal infrastructuur van GCP gecertificeerd zijn volgens Privacy Shield, een framework voor het uitwisselen van informatie tussen de EU en de Verenigde Staten. Daarbij wordt er rekening gehouden met privacy-wetgevingen in verschillende landen, alsmede de aankomende General Data Protection Regulation (GDPR). Deze EU-regels voor data gaan vanaf 25 mei gelden.

In september opende GCP nog zijn derde regio in Europa, die zich in Frankfurt vestigt. Deze draagt de naam Europe-west3, aangezien er eerder locaties in België en Londen waren. Respectievelijk worden zij Europe-west1 en Europe-west2 genoemd. Het is aannemelijk dat de Nederlandse regio Europe-west4 zal heten.

Ambitie

Nu Google Cloud Platform een snelle groei doormaakt, heeft Google zijn Cloud Platform regio’s snel moeten uitbreiden om klanten wereldwijd beter van dienst te kunnen zijn. Belangrijk om te weten is dat de aanstaande regio niet hetzelfde is als het reeds bestaande datacentrum in de Eemshaven.

De groei betekent ook dat Nederland niet de enige locatie is die op de planning staat. In Europa is Finland een aankomende vestiging. Noord-Amerika kan openingen in Montreal en Los Angeles tegemoet zien. Daar heeft het bedrijf al regio’s in Northern Virginia, South Carolina, Iowa en Oregon.

De opening volgt kort nadat concurrent Amazon Web Services zijn vierde Europese regio lanceerde. Sinds dinsdag is de AWS-regio, die zich vestigt in Parijs, te gebruiken.