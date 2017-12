‘Qualcomm gaat chipproductie verplaatsen van Samsung naar TSMC’

Business

Qualcomm zou de productie van meerdere chips in 2018 over willen laten aan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), in plaats van Samsung. Dat beweren althans bronnen van Nikkei. Het is de bedoeling dat er haast gemaakt wordt met het verplaatsen van de productie.

In de eerste helft van het komend jaar zou TSMC al de modemchips van Qualcomm moeten maken. Deze producten zijn nodig voor mobiele apparaten om te kunnen bellen en internetten. Het vlaggenschip Snapdragon 855 gaat vervolgens tegen het einde van 2018 in productie. Android-toestellen maken vaak gebruik van de Qualcomm-processoren om computertaken te verwerken.

De Snapdragon 855, die de nog te verschijnen Snapdragon 845 opvolgt, gaat volgens de bronnen gebruikmaken van het 7nm-procedé. Ook modemchips van Qualcomm zouden op deze generatie geproduceerd worden. TSMC zal het 7nm-procedé tevens toepassen op processoren die we in de iPhones van 2018 gaan vinden, aangezien TSMC ook voor Apple produceert.

Gemis voor Samsung

De afgelopen jaren was Samsung verantwoordelijk voor de productie van onder meer de Snapdragon 625, Snapdragon 820, Snapdragon 821 en Snapdragon 835. Ook de aankomende Snapdragon 845 zal uit de Samsung-fabriek rollen. Als de bronnen van Nikkei correcte informatie overhandigen, dan zou dat een flinke tegenvaller voor Samsung zijn die we ongetwijfeld terug kunnen zien in de financiële cijfers.

Volgens recente berichtgeving heeft Samsung moeite op de huidige chipmarkt omdat concurrenten als TSMC hun diensten goedkoper aanbieden. Bovendien vervult TSMC een belangrijke rol in de steeds kleiner wordende chips. De kleinere chips realiseren prestatieverbeteringen en energiebesparing. Dat maakt het voor een speler als Qualcomm interessant om hiervoor te kiezen. Samsung wil volgende jaar 8nm inzetten.

Geheimzinnig

Nikkei heeft TSMC om een reactie gevraagd over de bestelling van Qualcomm in 2018, maar daar wilde het bedrijf niet op reageren. Ook Samsung wilde niet ingaan op de berichtgeving. De andere partij, Qualcomm, werd eveneens om commentaar gevraagd, maar reageerde daar niet op.