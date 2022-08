De topman van TSMC stelt dat een tekort aan spotgoedkope chips de reden is voor de vertraagde productie van chips. Onderdelen met een waarde van enkele euro’s belemmeren een industrie van 600 miljard euro.

TSMC CEO Wei waarschuwde onlangs voor een tekort aan low-end chips met prijzen tussen de 50 cent en 10 euro. Volgens Wei heeft het tekort gevolgen voor belangrijke onderdelen van de toeleveringsketen, waaronder de productie van voertuigen.

Het Nederlandse ASML worstelt met de voorraad van low-end chips voor de productie van EUV’s (extreme ultraviolet lithografiesystemen). De systemen zijn onmisbaar onderdeel voor de ontwikkeling van ’s werelds kleinste chips. Wei voegde toe dat het tekort van enkele chip van 50 cent voldoende is om de productie van een auto ter waarde van 50.000 euro te vertragen.

Geen evenwicht tussen vraag en aanbod

TSMC heeft moeite met de groeiende vraag naar goedkope chips. Vandaar bouwt de organisatie nieuwe fabrieken. Een van de projecten is een nieuwe 28 nanometer-fabriek in China, die in het vierde kwartaal moet gaan produceren. Daarnaast vertelde Wei dat de prijs van goedkope chips in de komende maanden wordt verhoogd.

Hij voegde toe dat het tekort met name nadelig is voor de automotive-industrie. Nieuwe functies in moderne auto’s vereisen meer chips, waardoor de vraag jaarlijks met 15 procent toeneemt. Tegelijkertijd vergt de productie van moderne smartphones twee tot drie keer meer chips voor energiebeheer dan vijf jaar terug.

“Het tijdperk van een efficiënt, geglobaliseerd toeleveringssysteem is voorbij”, benadrukte Wei. “De kosten stijgen snel, inclusief de inflatie.”

De vraag neemt af terwijl schaarste toeneemt. Fabrikant Applied Materials verklaarde onlangs dat zijn inkoopachterstand groeit, waardoor het moeilijk wordt om chips te bemachtigen voor de productie van apparatuur. Tegelijkertijd worstelt Nvidia met de inkoop van transceivers en stroomconverters.

