Intel-CEO verkocht zoveel mogelijk aandelen als toegestaan

Business

Intel CEO Brian Krzanich is in opspraak gekomen omdat hij een groot deel van zijn aandelen in het bedrijf verkocht blijkt te hebben. Dat deed hij enkele maanden nadat het bedrijf van Google te horen kreeg dat er sprake was van een significant veiligheidsprobleem in zijn belangrijkste processoren. Krzanich verkocht zijn aandelen echter voordat de informatie publiekelijk bekend werd.

Dat meldt de site Business Insider vandaag. De CEO van het Amerikaanse technologiebedrijf blijkt sinds oktober alle aandelen die hij mocht verkopen daadwerkelijk in de verkoop gedaan te hebben. Het gaat om 889.000 aandelen, de limiet voor de directeur, die er minstens 250.000 moet hebben vanwege zijn positie. Met de verkoop verdiende Krzanich zo’n 24 miljoen dollar.

Niets met problemen te maken

Intel reageerde zelf al op het nieuws en stelt dat de verkoop van de aandelen van Krzanich niks te maken heeft met de problemen. Het bedrijf stelt dat de verkoop al langer gepland was. “De verkoop door Brian heeft er niets mee te maken. Hij houdt zich ook aan de regels van het bedrijf,” aldus een woordvoerder.

Toch doet de timing wenkbrauwen fronsen. Krzanich kwam op 30 oktober met zijn plan om de aandelen te verkopen. Tegelijk wist Intel naar eigen zeggen in juni al van de kwetsbaarheid van de chips. Toen dat nieuws deze week bekend werd gemaakt, daalden de aandelen zo’n 3,4 procent in waarde.

Apart is ook dat Intel geen andere reden noemt achter de verkoop van de aandelen. Natuurlijk hoeft het er niks mee te maken te hebben, maar de timing is op zijn minst opvallend te noemen. Ook omdat het om de grootste transactie van aandelen van een Intel-medewerker in de afgelopen jaren gaat.

De processorproblematiek

Precieze details zijn er nog niet rond de kwetsbaarheid, die worden pas vrijgegeven zodra er patches voor zijn uitgebracht. Het heeft in elk geval invloed op processoren van Intel, AMD en ARM en staat kwaadwillenden toe om wachtwoorden en andere gegevens te stelen. Sinds juni schijnen diverse fabrikanten en ontwikkelaars te werken aan oplossingen voor hun problemen.