Acer kondigt extreem dunne laptop aan, de Swift 7

Hardware

Acer kondigt ter gelegenheid van de CES de vernieuwde Swift 7 aan, een laptop die zich kenmerkt door zijn dikte van 8,98 millimeter. Volgens het bedrijf zelf is het daarmee de dunste laptop ter wereld. Acer komt met deze claim naar aanleiding van een interne survey op 5 januari 2018, onder concurrerende clamshell laptops op de markt met Windows OS of OSX.

De laptop haalt zijn kracht uit een zevende generatie Intel Core i7-processor. Acer kiest als besturingssysteem voor Windows 10 en belooft een batterijduur tot tien uur. Qua opslagcapaciteit mogen we 256 GB verwachten, terwijl het werkgeheugen van 8 GB LPDDR3 multitasking vlot moet laten verlopen. We vinden tevens een vingerafdrukscanner op het apparaat.

Acer voorziet de Swift 7 van een aluminium behuizing. Er is een nieuwe hoge resolutie Full-HD IPS beeldscherm, dat vergroot is tot 14-inch. Het bedrijf rust dit scherm uit met Acer Color Intelligence voor een levensechte helderheid vanuit elke kijkhoek. Bovendien is de Swift 7 voorzien van een Corning Gorilla Glass NBT touchscreen en touchpad. Het backlit toetsenbord moet typen in donkere omgevingen eenvoudig maken.

Mobiliteit en beschikbaarheid

In de Swift 7 vinden we ingebouwde Intel XMM 4G LTE connectiviteit, zodat de gebruiker altijd productief en verbonden kan blijven. Mobiliteit is dan ook een belangrijk kenmerk van de nieuwe Acer laptop. In het bijzonder noemt het bedrijf dit van belang voor professionals die het maken van draadloze verbinding onderweg willen voorkomen. Op deze manier kunnen ze zich op hun werkzaamheden concentreren.

Naast een Nano SIM-kaartlezer is de Swift 7 uitgerust met eSIM technologie. Hiermee wordt downloaden en activeren van eSIM profielen mogelijk. Acer levert de Swift 7 met een Transatel profiel met maximaal 1 GB aan gratis data (één maand geldig, ook in Nederland). Aanvullende data-abonnementen kunnen overal ter wereld eenvoudig worden aangeschaft met behulp van de Mobile Plans app. Daarnaast is de Swift 7 voorzien van 802.11ac WLAN met 2×2 MMO, voor betrouwbare en snelle verbinding.

Acer verwacht dat de Swift 7 in april in de Benelux verschijnt. Een Europese prijs is nog niet bekendgemaakt. In de Verenigde Staten geldt een aanschafprijs van 1699 dollar.