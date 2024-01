Acer introduceert twee reeksen ‘AI-pc’s’ op basis van Intel Core Ultra-processors. De nieuwe Swift- en Aspire-series van laptops zien in de loop van de komende zes maanden het levenslicht.

Het jaar 2024 moet naar verwachting de doorbraak worden van de zogenaamde ‘AI-pc’. Dit is een desktop of laptop die geschikt is voor het draaien en verwerken van AI-toepassingen. Laptopfabrikant Acer laat er geen gras over groeien en introduceerde tijdens CES 2024 twee nieuwe reeksen laptops die de aanduiding AI-pc hebben meegekregen. Beide series laptops, de Swift- en nieuwe Aspire-modellen, hebben hiervoor onder andere de Intel Core Ultra-processor als basis gekregen.

AI-technologie Acer-laptops

Voor de Acer Swift-series geldt dat alle laptops, zowel de Go- als het topmodel X14, beschikken over een Intel Core Ultra-processor, Intel AI-Boost-technologie, energiezuinige AI-versnelling en een Intel Arc GPU. Het topmodel in deze serie, de Acer Swift X14, heeft een NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU en bijbehorende Nvidia-technologie.

In het geval van de nieuwe Acer Aspire-modellen geldt dit alleen voor het model Aspire Vero 16 AI PC. Dit model beschikt daarnaast over Intel AI-Boost-technologie. De overige twee nieuwe Aspire Go-modellen in dit portfolio hebben een Intel i3 n-processor, of in het geval van de Go14, ook de keuze voor een AMD Ryzen 7000-series processor.

Alle nieuwe laptops in de series zijn standaard voorzien van Microsoft Copilot via een aparte toets op het toetsenbord. Ook hebben ze allemaal Acer PurifiedVoice 2.0-ruisonderdrukking. Voor de Swift-laptops geldt daarnaast dat ze allemaal over de Acer PurifiedView-technologie beschikken voor verbetering van video.

Nieuwe Acer Swift-modellen

De nieuwe Acer Swift-series bestaan uit een tweetal Swift Go-laptops en het eerder genoemde topmodel X14. De Go-series komen in 14- en 16-inch-versies met een OLED-scherm. Verder beschikken ze onder andere over een Intel WiFi 7 chipset, nieuwe functies voor gebruiksgemak en verbeterde AI-aangestuurde mogelijkheden.

Het topmodel Acer Swift X14 heeft daarnaast toegang tot meer dan 120 met NVIDIA RTX versnelde applicaties, vooraf geïnstalleerde NVIDIA Studio Drivers en een Calman-geverifieerd en met Acer Light Sensing verbeterd 2.8K 14.5-inch OLED-beeldscherm. Ook heeft het uitgebreide ventilatiemogelijkheden door een grote ventilator, speciale koperen warmtepijpjes en een speciaal toetsenbordontwerp met luchtinlaten voor verbeterde warmteregulering.

Aspire-modellen

De nieuwe Acer Aspire Go-modellen zijn verkrijgbaar in 15.6- en 14-inch-versies, beschikken over een FHD- of een WUXGA-beeldscherm, tot 16 GB aan RAM-geheugen, een SSD van 1 TB en een suite met essentiële functies om gebruikerservaringen te verbeteren.

Het topmodel in deze reeks, de Acer Aspire Vero 16, is gebouwd van duurzaam gerecycled plastic. Deze laptop beschikt daarnaast over verschillende slimme toepassingen, waaronder de AcerSense-applicatie voor het accubeheer van de laptop, energiebesparing en prestatiebeheer. De toevoeging van Intel Unison 2.0 integreert verschillende apparaten en besturingssystemen op één scherm voor naadloze productiviteit.

Leverbaar in Benelux

De Acer Swift X14 is vanaf april verkrijgbaar in de Benelux en kost 1.899 euro. De beschikbaarheid en prijzen van de Acer Swift 14- en 16-modellen zijn nog niet bekend.

De nieuwe Acer Aspire Vero 16 is leverbaar in mei 2024 en gaat vanaf 999 euro kosten. De Acer Go 14 is ook vanaf mei leverbaar en kost vanaf 549 euro. Wanneer de Acer Aspire Go 15 op de markt komt en hoeveel deze laptop gaat kosten, is ook nog niet bekend.

Vorig jaar heeft Techzine de komst van de AI-pc uitgebreid besproken in Techzine Talks. Luister hier de hele podcast: