Google weegt paginasnelheid weer bij ranking mobiele zoekresultaten

Apps & Software

Google heeft vandaag aangekondigd dat de snelheid van een webpagina mee gaat wegen voor de ranking van pagina’s bij mobiele zoekopdrachten. De zoekgigant zal daar in de loop van juli 2018 mee beginnen en doet dat naar eigen zeggen omdat gebruikers gevraagd hadden meer nadruk te leggen op de snelheid van een webpagina.

Dat meldt Google in een blog over de “Speed Update”. Deze update moet gaan gelden voor alle webpagina’s, met welke technologie ze ook gebouwd zijn. Verder is er eigenlijk alleen impact voor webpagina’s die “gebruikers de langzaamste ervaring bieden” en heeft alleen invloed op een klein percentage van alle zoekopdrachten.

Snelheid steeds belangrijker

In de loop van 2010 begon Google al met het overwegen van de snelheid van een webpagina bij zoekopdrachten op de desktopsite. Een langzame webpagina wordt enkel hoog neergezet, als de content relevant is. Mocht je zelf een website hebben en willen weten hoe je site presteert, heeft Google drie diensten om dat te bepalen.