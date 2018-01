Business

Startpagina.nl viert haar twintigjarig bestaan. De site begon in 1998 als een hobbyproject, maar groeide al snel uit tot een dienst die bijna alle Nederlanders wist te bereiken. Maandelijks bereikt de site zo’n vijf miljoen Nederlanders, die elk een veelvoud aan pagina’s bezoeken.

“We zijn er trots op dat Startpagina.nl alweer twintig jaar behoort tot de best bezochte sites van Nederland”, vertelt woordvoerder Leon Dekker. “Het oorspronkelijke idee achter de site staat nog altijd kaarsrecht overeind: wij wijzen bezoekers snel de weg op internet.”

Ontstaan in 1998

Startpagina.nl ontstond in de loop van 1998, als een hobbyproject van Durk Jan de Bruin en Jeroen Paternostre. Durk Jan wilde een overzichtspagina met handige links maken voor zijn vader, maar zag al snel de potentie van zijn creatie. Niet veel later haalde Startpagina.nl 40.000 pageviews per dag. Twee jaar later bedroeg dit al ruim één miljoen en werd de site verkocht aan Sanoma.

De groei hield niet op, want in 2009 wist Startpagina voor het eerst 4 miljeon bezoekers per dag te trekken. Anno 2018 bereikt het totale platform bijna 5 miljoen bezoekers per maand. Zelf denkt men dat die ontwikkeling op dit moment ook te danken is aan de integratie van vraag- en antwoordplatform GoeieVraag.nl. Dat werd in 2016 aan Startpagina toegevoegd en trekt elke dag 300.000 unieke bezoekers.

“Terwijl talloze computer- en internetbedrijven de afgelopen twee decennia kopje onder zijn gegaan, is Startpagina na twintig jaar nog altijd succesvol. In een internetwereld vol vage en dubieuze websites voelen onze bezoekers zich aangetrokken tot de grote verzameling betrouwbare links”, vertelt Dekker.

Het idee achter Startpagina is sinds 1998 altijd hetzelfde gebleven. Het is vooral een platform bedoeld om mensen door te verwijzen naar andere pagina’s op het internet, waarmee ze makkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. Dat gebeurt nog altijd op eenzelfde manier als bij lancering, met een zeer eenvoudig design.