Gebruik elektronische betaalmiddelen flink gegroeid in 2017

Business

De Betaalvereniging Nederland meldt dat er wederom meer is gepind en digitaal betaald voor producten en diensten. Afgelopen jaar was de geschatte omzet met elektronische betaalmiddelen aan de kassa en online zo’n 150 miljard euro. Alleen al met pinnen werd 100,6 miljard euro omgezet.

Dat meldt de vereniging in een persbericht. Alle digitale betaalmiddelen worden meer gebruikt. Daaronder vallen onder meer pinnen, creditcards, iDEAL, PayPal, AfterPay en incassomachtigingen. Het aantal transacties aan de toonbank met pinpassen en creditcards groeide met 7,7 procent naar 3,93 miljard betalingen. Het aantal online betalingen met iDEAL en creditcards steeg afgelopen jaar met maar liefst 30,7 procent, naar 455 miljoen transacties.

Netflixen met je creditcard

Een van de ontwikkelingen die men signaleert, is dat er meer met creditcards betaald wordt voor online amusement. In 2017 werd er 10,2 procent meer betaald met creditcards. Het totale aantal transacties kwam daarmee uit op iets minder dan 160 miljoen en de omzet bedroeg maar liefst 12 miljard euro.

De meeste groei, 14,1 procent om precies te zijn, werd behaald op het gebied van betalingen voor online amusement. Denk daarbij aan streamingdiensten als Netflix en Spotify, die sowieso alleen maar blijven groeien in Nederland. De omzet in de reisbranche, met name voor hotels, steeg het afgelopen jaar met 8,5 procent.

Contactloos betalen

Een andere trend is die van contactloos betalen. Dat kan niet alleen met de pinpas, maar ook met smartphones die voorzien zijn van een NFC-chip. Aangezien zo’n beetje elke nieuwe telefoon die tegenwoordig heeft, is ook dat gegroeid. Het aandeel contactloze betalingen op het totale aantal pinbetalingen is in 2017 meer dan verdubbeld, van 24 procent eind 2016 naar 49 procent eind 2017. Ruim een derde van alle contactloze betalingen gebeurt in supermarkten.

Over het geheel genomen nam het aantal pinbetalingen in 2017 ook fors toe. Afgelopen jaar groeide dat met 7,8 procent naar een totaal van 3,84 miljard transacties. Nederlanders lijken de opkomst van verschillende digitale betaalmiddelen dus met plezier te omarmen.