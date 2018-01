Meg Whitman gaat startup voor mobiele media leiden

Business

Het afscheid van Meg Whitman bij Hewlett Packard Enterprise (HPE) is nabij, maar de bestuurder hoeft niet lang stil te zitten. Nadat ze op 1 februari stopt als CEO van HPE, zal Whitman op 1 maart aan de slag gaan als chief executive van NewTV. Dit is een startup voor mobiele media.

Jeffrey Katzenberg, mede-oprichter van DreamWorks, is de man achter NewTV. Met dit bedrijf maakt hij korte Hollywood-stijl video’s voor mobiele apparaten. Daarmee bevindt ze zich op relatief onbekend terrein, al heeft Whitman door haar tijd als bestuurder van Disney al enige ervaring binnen de mediawereld. Bovendien wordt er inmiddels al veel geld verdiend met YouTube.

Volgens Daniel Ives, een analist van GBH Insights, was het voor NewTV waarschijnlijk niet eenvoudig om Whitman aan boord te krijgen. Aan Reuters laat hij weten dat meerdere bedrijven graag Whitman zouden verwelkomen.

De media gaat ervan uit dat NewTV 2 miljard dollar wil ophalen, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 1,6 miljard euro. Dat zou een behoorlijk bedrag zijn voor de eerste ronde van een digitale media startup. NewTV wilde echter niet reageren op berichten over de financieringsrondes.

Eerdere functies

Whitman zou eerder op het lijstje gestaan hebben om de nieuwe CEO van Uber te worden, maar gaf destijds aan dat er nog genoeg werk binnen HPE te doen was. Later in 2017 maakte de topvrouw bekend te stoppen als CEO van het bedrijf.

Whitman was eerder CEO van eBay, toen het bedrijf nog een kleine startup was met 30 werknemers en een omzet van 4 miljoen dollar. Bij HPE voerde ze een grote reorganisatie door. De pc- en printer-activiteiten bevinden zich daardoor in het onderdeel dat HP heet, terwijl de zakelijke diensten onder HPE vallen.

Bovendien zagen we dat Whitman bestuurlijke posities invulde binnen Hasbro en Procter & Gamble. Vorig jaar trad ze nog toe tot de raad van bestuur van Dropbox. Qua ervaring zit het bij Whitman dus wel goed.