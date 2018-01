Nieuwe HP Spectre x360 heeft ingebouwd privacyscherm

Hardware

HP heeft een wel heel mooie nieuwe functie ingebouwd in de nieuwste versie van zijn vlaggenschiplaptop, de Spectre x360. Het apparaat, dat in oktober gepresenteerd werd, blijkt een interessante mogelijkheid te hebben. Tussen de F-knoppen bevindt zich er ook eentje met een privacyfunctie.

De fabrikant heeft het apparaat voorzien van een geïntegreerd privacyscherm. Dat houdt in dit geval volgens de site ZDnet in dat, als je op F2 drukt, het scherm meteen helemaal wit wordt voor iedereen die zich op een hoek van 70 graden of verder van het scherm bevindt. Op die manier is het vrijwel onmogelijk om te lezen wat zich er op het scherm bevindt.

Weg met meelezers

Het speciaal door HP ontwikkelde scherm maakt het eenvoudig om iedereen die mee wil lezen te blokkeren. Het bedrijf legt in een whitepaper uit hoe het ongeveer werkt; het heeft vooral te maken met de manier waarop er licht wordt uitgestraald door het scherm. Als het scherm aan staat wordt er vanuit het midden op een bepaalde hoek enkel wit weergegeven, waardoor dat onleesbaar wordt vanuit een zekere hoek dus niet meer leesbaar is.

Volgens sites die het scherm mochten uitproberen, werkt het redelijk goed. ZDNet schrijft in zijn artikel dat het contrast van het scherm iets lichter lijkt te zijn. Het is niet moeilijker om te lezen, maar het lijkt er wel op dat de scherpte van wat er weergegeven wordt er iets af is. Tegelijk stelt de site wel dat het een prima offer is om te brengen voor de extra privacy die je ervoor terug krijgt.

Nieuwe HP Spectre x360

De nieuwe HP Spectre x360 werd in oktober gepresenteerd. Het apparaat heeft een achtste generatie Intel Core processor, een 4K-scherm van dertien inch en beschikt over maximaal 16 gigabyte aan werkgeheugen en maximaal 1 terabyte aan SSD-opslaggeheugen. Het apparaat heeft een startprijs van 1189 euro.