Amerikaanse overheid legt mogelijk zelf 5G-netwerk aan

Networking

Het nationale security team van president Donald Trump bekijkt de mogelijkheden om spionage op Amerikaanse telefoongesprekken door China te voorkomen. Eén van de opties is het zelf aanleggen van een 5G-netwerk. Dat bevestigt een hoge ambtenaar nadat Axios een intern document in handen kreeg.

Het zelf aanleggen van een 5G-netwerk is echter besproken binnen het lagere segment van de regering. Het duurt daardoor nog zes tot acht maanden totdat de president er naar kijkt. De overheid wil met het eigen 5G-netwerk zorgen rondom cybersecurity en economische veiligheid wegnemen. De Verenigde Staten vreest namelijk dat China meekijkt en meeluistert.

Toch hebben verschillende providers al miljarden gestoken in het 5G-netwerk, waardoor de huidige plannen wel eens gewijzigd kunnen worden. Eén van de mogelijkheden is dat de overheid zelf het netwerk opzet. Anderzijds wordt overwogen dat een consortium van providers het netwerk aanlegt. Reuters vroeg de grote providers om een reactie, maar de meeste wilden niet reageren. Het is goed denkbaar dat dergelijke plannen kunnen leiden tot een vertraagde uitrol van het netwerk.

Andere partijen

De Amerikanen maken zich al langer zorgen over mogelijke spionage door China. Hard bewijs hebben we tot op heden niet gezien. Wel zagen we eerder deze maand dat er een wetsvoorstel ingediend werd om alle telecomapparatuur van Huawei en ZTE binnen de overheid te verbieden. Deze merken hebben mogelijk achterdeurtjes in hun producten, wat tot spionage kan leiden.

Sinds Trump president van de VS is, zien we dat er harder wordt opgetreden tegen buitenlandse merken. De regering benadert vermoedens ook anders, door te stellen dat merken geen bewijs leverden dat er geen spionage plaatsvindt. Hetzelfde gebeurde overigens afgelopen jaar met Kaspersky Labs, het Russische beveiligingsbedrijf mag niet langer aan Amerikaanse overheidsinstellingen leveren. Het is niet duidelijk of de vrees terecht is, maar binnen de Amerikaanse overheid zijn een hoop mensen er bang voor. De vraag is wanneer ze zich realiseren dat alle Apple-producten ook in China worden geproduceerd.