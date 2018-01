Microsoft Edge komt in februari naar iPad

Apps & Software

Microsoft maakt Edge steeds breder beschikbaar, maar iPad-gebruikers kunnen de browser tot op heden nog niet gebruiken. Daar komt spoedig verandering in, want Sean Lyndersay van Microsoft heeft getweet dat de versie er aan zit te komen. Een preview is begin februari beschikbaar, waarna de feedback verwerkt wordt voor het algemeen beschikbaar maken.

Eigenaren van een iPad kunnen Edge al wel op hun tablet gebruiken. Apple staat namelijk toe om iedere iPhone-app op een iPad te gebruiken. Het gaat dan wel om apps die er opgetrokken uitzien. Bovendien werkt het draaien vaak niet, waardoor alleen de portret-modus te gebruiken is. De optimale ervaring blijft daardoor uit.

Of er extra features voor de iPad-versie komen is niet duidelijk, al zal er rekening gehouden worden met de 4:3 aspect ratio en het grotere scherm. Tijdens de introductie van Edge prees Microsoft onder meer de mogelijkheden voor een pen. Dit kan bruikbaar zijn voor de iPad Pro, maar er is nog niets bevestigd.

Verleden mobiele versie

Microsoft test Edge sinds oktober voor Android en iOS. Daarna gingen de versies uit de bètafase. Aanvankelijk betekende dit dat de aspect ratio van de iPhone X niet ondersteund werd, al kwam daar een aantal weken later een oplossing voor. Vorige week kwam Microsoft nog met het bericht dat de mobiele uitvoering voortaan breder beschikbaar is.

Toen de mobiele uitvoering van Microsoft Edge eind november uit de bètafase kwam, zagen we dat de iOS-versie beschikbaar was in de Verenigde Staten, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Android-versie was te gebruiken in de Verenigde Staten, Australië, Canada, China, Frankrijk, India en het Verenigd Koninkrijk. Microsoft liet destijds weten dat de mobiele uitvoeringen naar andere landen zouden komen. Vorige week kwamen daar de meeste Engels- en Franssprekende landen bij. Duitsland, Oostenrijk, Portugal en Brazilië worden als losse markten genoemd.