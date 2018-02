Samsung bevestigt komst opvouwbare smartphone

Mobile

We horen het al vele jaren: er komen opvouwbare smartphones aan. De hamvraag is en blijft wanneer dan precies. Vorig jaar was een van de topmensen bij Samsung nog redelijk expliciet en zou de eerste van het bedrijf dit jaar uitkomen. Dat doel is ondertussen bijgesteld naar 2019, maar dat het moment met rasse schreden naderbij komt wordt vandaag wel heel duidelijk.

Samsung schrijft in een bericht aan investeerders namelijk dat het met zijn smartphonedivisie wil blijven inspelen op de nieuwste trends en voorop wil blijven lopen door nieuwe technieken te introduceren. Daarbij noemt het ook heel expliciet “opvouwbare oled-schermen”.

Klaar voor release

De Samsung Galaxy X, zoals het toestel in de geruchten genoemd wordt, zou voorzien zijn van zo’n opvouwbaar scherm. Het apparaat zou naar het schijnt tijdens de CES eerder deze maand gepresenteerd zijn aan een selecte groep van investeerders en vertegenwoordigers van telecombedrijven, maar nog niet aan journalisten.

Het schijnt dat het apparaat maar één kant op gevouwen kan worden: naar binnen. Dat zou zorgen voor een grote duurzaamheid van het scherm en ook logischer werken. De Galaxy X schijnt, indien uitgevouwen, een scherm van maar liefst 7,3-inch te hebben. Dat is groot en maakt het mogelijk om mooi naar video’s te kijken.

Als je dan klaar bent met het gebruiken van het toestel, hoef je hem enkel dicht te klappen en past het toestel makkelijk in je broekzak. Het apparat zou overigens aan de buitenkant ook een klein scherm hebben. Dat bevindt zich volgens de verhalen direct naast de camera en is er enkel om meldingen weer te geven.

De productie van de opvouwbare oled-schermen schijnt al te lukken en is schijnbaar makkelijk op te schalen. Het is verder bekend dat Samsung nog werkt aan een goede interface voor het apparaat, want die moet naar het schijnt geheel opnieuw ontworpen worden.