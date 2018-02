Microsoft maakt editen documenten makkelijker met experimentele Editor Overview Pane

Apps & Software

Microsoft komt met een geheel nieuwe functie voor Microsoft Word. Die wordt op dit moment uitgerold naar Office Insider die zich in het Fast Level bevinden. Het gaat om versienummer 1802, die een geheel nieuwe functie bevat die door Microsoft het Editor Overview Pane genoemd is.

Volgens Microsoft kan het soms “overweldigend” zijn om een document te verfijnen. Daarnaast is het niet altijd productief om te proberen alles tegelijk op te lossen. Om die reden wordt het Editor Overview Pane geïntroduceerd, waarin een overzicht geboden wordt van wijzigingen die nodig zijn.

Wat het doet

In een blogpost omschrijft Microsoft de belangrijkste functies van het Editor Overview Pane. Die zijn verdeeld in drie belangrijke elementen: het tonen van een gecategoriseerd overzicht van de verbetermogelijkheden; het verduidelijken van wat nodig is om een goed geschreven stuk te produceren; het makkelijk te maken om enkel de belangrijkste verbeterpunten op te pakken.

Een gecategoriseerd overzicht van de verbetermogelijkheden: Correcties: zaken die zeker aangepakt moeten worden; Verfijningen: optioneel advies over de schrijfstijl; Vinkjes: om je voortgang bij te houden. Verduidelijken van wat nodig is om goed te schrijven: Zelfevaluatie: een dashboard bieden waar dat bijgehouden kan worden; Leerdoelen: om docenten de mogelijkheid te geven leerdoelen te stimuleren; Beheersbaar: een breed en diepgaand overzicht bieden om dit beheersbaar te maken. Het makkelijk te maken specifieke verbeteringen door te voeren: Eigen stijl: verbeteren op je eigen manier; het hele document in volgorde doorlopen of per categorie kijken naar verbeteringen; Aanbevolen stijl: het verbeteren van een document op een door Microsoft aanbevolen wijze, met spelling en grammatica voor verfijningen; Focus: vooral tijd doorbrengen met verbeteringen doorvoeren in de categorieën die jezelf van belang vindt.

De update wordt geleidelijk uitgerold naar mensen die deelnemen aan het Office Insiders programma. Zij mogen de functie eerst testen, waarna een eventuele uitrol naar meer mensen mogelijk is.