Cisco komt met Kubernetes-containerplatform

Services

Cisco heeft tijdens zijn evenement Cisco Live het Kubernetes-gebaseerde Cisco Container Platform (CCP) onthuld. Dit containerplatform is bedoeld om bedrijven te helpen bij het ontwerpen en opzetten van multi-cloud omgevingen, met consistente applicatie- en deployment-functionaliteiten op Cisco HyperFlex, virtual machines en on-premise servers.

CCP maakt onderdeel uit van het hybride cloud-aanbod van Cisco en Google, dat later dit jaar uitkomt. Organisaties kunnen zo containers op iedere infrastructuur met Google Kubernetes Engine (GKE) draaien, een onderdeel van Google Cloud Platform (GCP). De flexibiliteit biedt bedrijven de mogelijkheid te kiezen waar iedere applicatie moet draaien.

Het aanbod maakt gebruik van industriestandaarden met een open architectuur en open-source onderdelen. Er wordt end-tot-end management voor containerclusters beloofd. Dit betekent onder meer setup, authenticatie, monitoring, networking, load balancing en optimalisering. Cisco belooft met nieuwe services te komen om traditionele applicaties te moderniseren.

De oplossing die repetitieve taken automatiseert kan helpen om de operationele efficiëntie te verbeteren en snellere time to value te realiseren. Dit komt doordat IT-teams verschillende taken ontnomen wordt, zoals het ondersteunen van meerdere oplossingen. Het versimpelt het beheer en deployment van container-omgevingen.

Beschikbaarheid

In eerste instantie wordt CCP uitgebracht op Cisco HyperFlex 3.0, de versie die onlangs aangekondigd werd. De licentiëring kan afzonderlijke plaatsvinden of er kan gekozen worden voor een geïntegreerde oplossing. Daarnaast bevat CCP Contic voor containernetworking. Deze oplossing is verder te integreren met Cisco Application Cenrtic Infrastructure (Cisco AC). Zo zijn containers in te zetten en ACI netwerkregels te maken via Kubernetes.

De eerste uitvoering, die dus geoptimaliseerd is voor Cisco HyperFlex 3.0, zal in april 2018 beschikbaar zijn. Daarna is CCP beschikbaar als software die ondersteund wordt op VM-infrastructuur, bare metal en public cloud. Die lancering staat gepland voor de zomer van 2018. Prijzen zijn abonnementsgebonden op basis van het aantal geïmplementeerde cluster nodes. Gebruikers kunnen korting krijgen op basis van het volume.