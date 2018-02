Microsoft presenteert nieuwe goedkopere versie Surface Laptop

Hardware

Microsoft heeft vandaag een nieuwe versie van de Surface Laptop gepresenteerd. Het wordt de goedkoopste tot nu toe, met in de Verenigde Staten een prijs van slechts 799 dollar. Het product is niet met veel fanfare gepresenteerd, maar simpelweg online gezet in de Microsoft Store.

In ruil voor die 799 dollar, krijg je een laptop met Intel Core M3-processor, vier gigabyte aan werkgeheugen en 128 gigabyte aan opslagcapaciteit. Het basismodel is daarmee niet alleen – vergeleken met andere modellen van de Surface Laptop – goedkoop, maar waarschijnlijk ook een stuk langzamer. Voorheen was een 999 dollar kostende versie met Intel Core i5-processor de goedkoopste met evenveel werkgeheugen.

Verdere specificaties

De Surface Laptop is een apparaat met een 13,5-inch aanraakscherm. Dat beschikt over een resolutie van 2.256 bij 1.504 pixels. De laptop heeft daarmee 201 pixels per inch en overigens ook een beeldverhouding van 3:2. De Windows 10 S-laptop heeft naast de M3-processor ook nog een Intel HD Graphics 615-chip.

Verder is er uiteraard een webcam, eentje die op resolutie van 720p beelden kan opnemen. Daarnaast ondersteunt de camera Windows Hello, waarmee de gebruiker via gezichtsherkenning in kan loggen. Omdat de laptop zo dun mogelijk gehouden moest worden, is Microsoft zuinig geweest met de ingangen; er is een enkele USB 3.0-ingang, een mini-DisplayPort, hoofdtelefooningang en Surface Connect.

Waarom Microsoft precies een nieuwe Surface Laptop onthuld heeft, weten we niet. Vermoedelijk zal het ermee te maken hebben dat de prijs van de apparaten relatief hoog is en de leveringen daardoor niet heel hard gegroeid zijn. Afgelopen kwartaal namen de verkopen slechts met 1 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het bedrijf wel twee nieuwe apparaten had verkocht.