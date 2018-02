‘Broadcom verhoogt overnamebod op Qualcomm naar 120 miljard dollar’

Business

Broadcom is van plan om het overnamebod op Qualcomm te verhogen. Waar er eerder nog sprake was van 103 miljard dollar, zou het bedrijf nu ongeveer 120 miljard dollar (96,5 miljard euro) voor ogen hebben. Dat beweert althans Reuters op basis van anonieme bronnen.

Broadcom wil voor 6 maart met de stap komen, aangezien dan de aandeelhoudersvergadering van Qualcomm plaatsvindt. Tijdens die gelegenheid wil het bedrijf ook de raad van bestuur van Qualcomm vervangen door zelf kandidaten voor te dragen. Volgens de bronnen zou Broadcom-CEO Hock Tan de voorwaarde van de deal eventueel last-minute wijzigen.

Het bedrijf heeft zondagavond met zijn adviseurs gesproken over het nieuwe bod. Daaruit komt een vergoeding van 80 dollar tot 82 dollar per aandeel voort. Het vorige bod, dat door Qualcomm afgewezen werd omdat het “erg ondergewaardeerd” was, kwam uit op 70 dollar per aandeel. Van dat bedrag was 60 dollar geld en 10 dollar aandeel.

Bovendien zou Broadcom dit keer met een breakup-vergoeding komen die hoger dan gebruikelijk is. Deze vergoeding geldt indien de toezichthouders dwarsliggen bij een deal. Doorgaans vertegenwoordigt een breakup-vergoeding drie tot vier procent van het overnamebod. Reuters vroeg zowel Broadcom als Qualcomm om een reactie, maar beide partijen hebben nog niet gereageerd.

Afronding

Toch zou er bij de kopende partij de overtuiging heersen dat de deal binnen twaalf maanden na een akkoord afgerond kan worden. Qualcomm gaat ervan uit dat de autoriteiten over de hele wereld meer dan 18 maanden nodig hebben om een overname te beoordelen, waarbij ook risico’s komen kijken.

Onlangs zagen we nog dat Qualcomm goedkeuring van de Europese Commissie kreeg om NXP Semiconductors voor 47 miljard dollar over te nemen. Deze overname hangt al sinds 2016 in de lucht en heeft alleen nog goedkeuring van China nodig. Doordat de NXP-deal bijna afgerond is, beschikt Qualcomm over extra kracht om weerstand te bieden tegen Broadcom.