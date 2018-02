Nieuwe tool van NL-ix toont real-time latency-statistieken

Networking

NL-ix introduceert de Network Health Monitor, een tool die gebruikers aan de hand van kleurcoderingen een indicatie van de status van netwerken die de belangrijkste grootstedelijke gebieden van Europa met elkaar verbinden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van verzamelde point-to-pointdata die om de vijf minuten wordt ververst.

De functionaliteit is gebaseerd op MetroNID-voorzieningen die zijn geïnstalleerd binnen alle belangrijke nodes van het Europese metronetwerk van NL-ix, die elkaar elke vijf seconden pingen. De resulterende data wordt verzameld in het Network Operations Centre van NL-ix en vervolgens weergegeven op een kaart van Europa.

Zo krijgen gebruikers een overzicht van de Round Trip Delays (RTD’s) voor de laatste vijf minuten. De groene (gezond), gele (grensgeval) en rode (actie vereist) statuscodes worden afgezet tegen de berekende ITU-T Y, 1731 ETH-DM gebaseerde RTD’s.

Daarnaast stelt Network Health Monitor gebruikers in staat om in real-time te zien of er sprake is van onregelmatigheden en waar die zich voordoen. Beheerders en technici kunnen de latency voor een specifieke stad aflezen. Op deze manier kan er geïsoleerd worden, om er actie op te ondernemen.

Streven en activiteiten NL-ix

NL-ix wil op deze manier complete transparantie bieden, door klanten met feiten te laten zien dat er sprake is van een stabiel, low latency netwerk. De overgang naar een connected wereld is de beweegreden achter het bieden van de transparantie. Het internetknooppunt biedt 9 ms van Amsterdam naar Parijs, 6 ms van Amsterdam naar Frankfurt en 35 ms van Marseille naar Stockholm. Binnen Europa is NL-ix een belangrijke speler op het gebied van interconnection.

Naast Network Health Monitor biedt NL-ix klanten een Router Server Dashboard, een tool die de aanvraag en inrichting van peering-verbindingen automatiseert. In totaal beschikt NL-ix over 670 aangesloten netwerken. De netwerkinfrastructuur verbindt 15 landen, 25 grootstedelijke gebieden en 116 datacenters met elkaar.