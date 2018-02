Google en Getty begraven strijdbijl en sluiten meerjarige licentiedeal

Business

Het heeft maar twee jaar geduurd. Getty Images en Google hebben eindelijk de strijdbijl begraven. Getty klaagde Google twee jaar geleden aan wegens inbreuk op patenten, maar zet de rechtszaken waarschijnlijk stop. Helemaal zeker is dat overigens nog niet.

Getty Images heeft vandaag bekend gemaakt dat het een licentieovereenkomst gesloten heeft met Google. Veel details zijn er niet in het persbericht. Zo weten we niet hoeveel geld ermee gemoeid is, maar ook niet of Getty zijn rechtszaken daadwerkelijk stopzet. Wel lijkt dat zeer waarschijnlijk, gezien de afspraken die gemaakt zijn.

Meerjarige samenwerking

In het statement van Getty lezen we dat de twee bedrijven het eens zijn geworden over een “meerjarig wereldwijd licentiepartnerschap, waarbij Google de content van Getty Images mag gebruiken binnen zijn verschillende producten en diensten.”

Dawn Airey, CEO van Getty Images, heeft er hoge verwachtingen van. “Deze afspraak tussen Getty Images en Google vormt het begin van een zeer productief samenwerkingsverband tussen onze bedrijven. We zullen onze toonaangevende content in licentie geven bij Google en nauw samenwerken met hen om onze bijdragers de eer te geven die hen toekomt.”

Jarenlange problemen

Getty is al enige jaren boos op Google en beschuldigde de zoekgigant er altijd van in essentie foto’s gestolen te hebben voor zijn zoekmachine. In april 2016 barstte de bom en klaagde het Google aan. Er zouden foto’s in hoge resolutie weergegeven worden in de zoekresultaten en daardoor verdween er verkeer van de site van Getty.

Ook zou het veel te gemakkelijk zijn geworden voor gebruikers om foto’s te downloaden zonder daarvoor te betalen en zonder credits te geven aan diegenen die dat toekomt. Hoe er nu omgegaan wordt met een eventuele betaling of met royalty’s is niet bekend. VentureBeat vroeg beide bedrijven om een aanvullende reactie en kreeg van Google nog te horen dat “per direct” de foto’s van Getty in producten en diensten gebruikt zullen worden.