Qualcomm presenteert eerste 5G-modem: de Snapdragon x50

Vandaag heeft Qualcomm voor het eerst een modem onthuld dat gebaseerd wordt op 5G-technologie; het gaat om de Snapdragon x50. Daarnaast is er een lijst van achttien fabrikanten bekend gemaakt die de x50-modem gaan gebruiken en de 5G-technologie in hun aankomende hardware zullen integreren.

Het nieuwste x50-modem zal gebruik maken van een 6 GHz-frequentie. Omdat bepaald niet veel 5G-netwerken in de lucht zijn, zijn de verbindingen verdeeld over 4G en 5G. Volgens Qualcomm is het modem daardoor geschikt om te dienen als instapper op de 5G-markt. Daarmee wordt ook een belangrijk probleem opgelost: momenteel kunnen netwerkaanbieders wel netwerken uitrollen, maar zijn er weinig apparaten die er verbinding mee kunnen maken.

Statement Qualcomm

“Qualcomm Technologies is eraan toegewijd haar klanten te helpen de volgende generatie mobiele 5G-ervairngen naar consumenten te brengen. Dat vereist goede mobiele breedband 5G NR-connectiviteit die mogelijk gemaakt wordt door 5G NR-netwerken, mobiele apparaten en het Snapdragon X50 5G-modem,” aldus Alex Katouzian, SVP en General Manager Mobile van Qualcomm.

“Zoals wel blijkt uit ons werk met deze OEMs van over heel de wereld, en zoals we hebben laten zien met 3G en 4G LTE, beschikt Qualcomm Technologies over zeer diepgaande expertise en technologisch leiderschap die de succesvolle lancering van 5G NR mogelijk maakt en innovatie in het mobiele ecosysteem voortdrijft.”

Welke fabrikanten doen mee?

Dan de vraag welke bedrijven gebruik maken van het x50-modem. Onder de bedrijven bevinden zich enkele grootmachten op het gebied van mobiele apparaten: Asus, HMD Global, HTC, LG, Oppo, Sony Mobile, Vivo, Xiaomi en ZTE. Daarnaast werkt Qualcomm samen met een aantal andere bedrijven: Fujitsu Limited, Fujitsu Connected Technologies Limited, Inseego/Novatel Wireless, NetComm Wireless, NETGEAR, Sharp Corporation, Sierra Wireless, Telit, Wingtech en WNC.

In een andere aankondiging liet Qualcomm overigens nog weten waar het precies op mikt met mobiele apparaten en 5G: smartphones, Always Connected PC’s, HMD’s voor virtual en augmented reality en aan extended reality. De verwachting is dat de eerste apparaten met het modem vanaf 2019 te koop zijn.