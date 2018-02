Sharp voegt tien multifunctionele printers toe aan A3 MX-productlijn

Hardware

Sharp laat aan Techzine weten over tien nieuwe multifunctionele printers (MFP’s) voor de A3 MX-productlijn. De modellen worden onderverdeeld in de Essential-serie en de Advance-serie. De gebruikers- en IT Admin-ervaring moet daarbij altijd hetzelfde zijn, ongeacht het type A3 MX-MFP. Dit komt mede door een aanpasbaar 10,1-inch LCD-touchscreen interface.

Sharp voorziet de MFP’s van een pull printing-oplossing, die printtaken opslaat voor authenticatie. Dit betekent dat documenten alleen worden geprint als de gebruiker in de buurt van de printer is. Hierdoor wordt voorkomen dat gevoelige documenten onbeheerd in de papierlade komen te liggen. Met de Print Release-functie kunnen gebruikers vanaf iedere aan het netwerk aangesloten MFP printen op het moment en de plek die het best uitkomt.

De zwart-wit modellen MX-M3050, MX-M3550, MX-M4050, MX-M5050 en MX-M6050 vallen onder de Essential-serie. Hiermee wil Sharp de gebruiker voorzien in alle behoeften van het dagelijkse kantoorleven. Deze serie is naar wens uit te breiden met extra functies. Bij deze MFP’s is het maximum papierformaat A3W en het minimum A5. De standaard papiercapaciteit komt uit op 650 vellen. In de basis is er 5 GB memory, waarbij 500 GB HDD optioneel is. Alle modellen kennen dezelfde afmetingen, namelijk 608 x 650 x 834 mm, terwijl het gewicht naar schatting uitkomt op 64 kg.

Overige MFP’s

Anderzijds zien we de MX-M3070, MX-M3570, MX-M4070, MX-M5070 en MX-M6070 die onder de Advance-serie vallen. Deze kleurprinters kennen geavanceerdere functies dan de Essential-serie. Zo is er een bewegingssensor die naderende gebruikers detecteert. Ook bieden de MFP’s Office Direct Print, draadloze connectiviteit en directe toegang tot de cloud. Dit laatste zorgt voor toegang tot applicaties via Sharps beschikbare Cloud Connect-toepassingen.

De MX-M6070, MX-M5070 en MX-M4070 ondersteunen eveneens papierformaten van A3W tot A5, een papiercapaciteit van standaard 650 en minimaal 5 GB geheugen met 500 GB HDD als mogelijkheid. Het gat hier wel om wat forsere printers. Zo komen de afmetingen uit op 616 x 660 x 838 mm en wegen de apparaten naar schatting zo’n 72 kg.

Voor de tien printers gelden verschillende eigenschappen, zoals pagina’s per minuut. De afzonderlijke specificaties van de Essential-serie kun je checken door hier te klikken. De eigenschappen van de Essential-serie zet Sharp op deze pagina uiteen.