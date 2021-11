Sharp wil met Synappx de lijm voor de moderne werkplek zijn

Sharp kondigt vandaag een nieuwe merknaam binnen het portfolio aan. Synappx zal op termijn een volledige reeks producten, applicaties en diensten zijn, allemaal gericht op samenwerking en productiviteit op de werkplek. De eerste twee diensten zijn Synappx Go en Synappx Meeting. Wij hebben deze voor lancering al iets beter kunnen bekijken.

De naam Synappx is afgeleid van de synapsen in onze hersenen. Die staan voor de ruimte tussen de zenuwen en zorgen ervoor dat twee neuronen met elkaar kunnen communiceren. Een cruciaal onderdeel van de hersenen dus. Het geeft ook aan dat Sharp de nieuwe lijn producten, applicaties en diensten een belangrijke rol toedicht. Zonder synapsen komen boodschappen immers niet aan en werken de hersenen niet naar behoren.

Nieuwe generatie met nieuwe behoeftes

Een belangrijke reden voor Sharp om met Synappx te komen is dat de werkplek aan verandering toe is. Dat heeft niet alleen te maken met de covidperiode waar we de laatste 18 maanden in hebben gezeten. Hybride werken mag dan een enorme boost hebben gekregen de laatste tijd, organisaties waren daar voor corona ook al mee bezig. Niet zo (gedwongen) veel als na de uitbraak van corona, maar het werd wel degelijk besproken.

Verder ziet Sharp ook dat de jongere generatie op een andere manier omgaat met apparaten. Dat wil zeggen, de mobiele telefoon en in mindere mate de tablet is het startpunt. Naast mobile first is het ook cloud first voor die generatie. Daar moet je als organisatie op inspelen. Sharp denkt dat het Synappx-portfolio dit kan bieden.

Synappx Go

De eerste dienst die Sharp vandaag aankondigt is Synappx Go. Hiermee neemt Sharp het mobiele device als het vertrekpunt. Met Synappx Go kun je vanaf je smartphone een ad-hoc meeting opzetten om snel bepaalde bestanden, presentaties of documenten te delen. Tijdens de demo die wij kregen, zat er nog een tag op een Sharp Windows Collaboration Display geplakt, maar op termijn zullen die tags natuurlijk onderdeel van de apparatuur worden. Je hoeft alleen je telefoon bij tag te houden en je maakt verbinding. Je moet wel een display agent draaien in je netwerk, zodat de verbinding, die via het bedrijfsnetwerk loopt, opgezet kan worden.

Naast een ad-hoc meeting opzetten, kun je Synappx Go ook gebruiken om een Sharp multifunctional (MFP) of printer te bedienen. Je stuurt een printopdracht naar een centrale agent. Deze geeft de opdracht vrij op het moment dat je de telefoon waarmee je de opdracht gaf tegen de tag van een printer of MFP in het netwerk houdt. Je hoeft dus niet eerst een machine te kiezen waarop je af wilt drukken. Dat is met trends zoals hot desking en andere flexibele inrichtingen van organisaties een handige feature. Je kunt nu altijd de printer of MFP kiezen die het dichtstbij is.

De Synappx Go-app is bewust vrij basaal gehouden. Het is geen wirwar aan opties. Dat zou ook niet logisch zijn, gezien het ad-hoc karakter ervan. Dit betekent overigens niet dat je er weinig mee kunt. Zo zijn er standaard de nodige cloudopslagdiensten toegevoegd. Je kunt de inhoud die daar staat uiteraard ook delen via een scherm. Daarnaast kun je instellen welke videoconferencingtool je wilt gebruiken. Handige extra functionaliteit is dat de app tijdens een presentatie/meeting fungeert als presenter.

Wil je iets afdrukken, dan kun je alle instellingen configureren die je normaal gesproken ook hebt. Zit er een finisher op je printer of MFP, dan kun je er dus ook voor kiezen om een nietje door een stapeltje afdrukken te doen.

Al met al komt de Synappx Go-applicatie redelijk compleet over op ons. Hij heeft niet het meest aansprekende design gekregen. We zien vooral veel grijstinten. Maar goed, dat is op zich ook niet het belangrijkste aan een app zoals deze. De functionaliteit is veel belangrijker en die lijkt ruimschoots aanwezig te zijn. Wel zijn we benieuwd hoe snel het ad-hoc vergaderen en delen van documenten in de praktijk zal worden opgepikt. Aan de andere kant, misschien zijn wij daar al wel te oud voor, om te snappen dat veel jongere medewerkers dit massaal gaan doen.

Synappx Meeting

Hadden we bij Synappx Go de ad-hoc meeting, Synappx Meeting is een desktoptoepassing die zich richt op geplande meetings. Het gaat dan vooral om het stroomlijnen van het daadwerkelijk uitvoeren van een (deels virtuele) meeting. De toepassing staat op de pc die een scherm aanstuurt en toont een schema van de geplande meetings in de ruimte waarin deze staat. Alles wat je nodig hebt om de meeting te houden, staat per meeting geconfigureerd. Daarbij kun je denken aan de koppeling met de conferencingapplicatie die je wilt gebruiken, maar ook aan de cloudopslag die toegankelijk moet zijn tijdens de meeting. Dit zit dus wederom allemaal in een enkele toepassing. In principe hoef je maar op een enkele knop te drukken om alles in gereedheid te brengen en te starten met de meeting.

Als de meeting eenmaal loopt, heeft Synappx Meeting nog een handigheidje in petto. Je kunt met stappen van 30 minuten de meeting verlengen. Dit komt dan ook meteen in de agenda van die ruimte te staan. Of het mogelijk is om de verlenging door te voeren, hangt af van wat er nog meer in de agenda staat. Start er meteen na de huidige meeting een andere, dan kun je niet verlengen.

Ben je klaar met de meeting, dan hoef je wederom maar op een enkele knop te drukken, belooft Sharp. Het afsluiten van (virtuele) meetings in vergaderruimtes is vaak wat onderbelicht. Toch zullen de meeste mensen liever geen opslaglocatie of applicatie open laten staan voor een volgende meeting. De ruimte ‘schoon’ achterlaten geldt niet alleen als goed advies voor de fysieke omgeving, ook voor de virtuele. Druk je in Synappx Meeting op de knop waarmee je de vergadering afsluit, dan sluit de toepassing verder alle koppelingen af. Daarnaast zorgt hij ervoor dat alles netjes geüpdatet in de cloudopslag komt te staan.

Er zijn natuurlijk meerdere manieren om vergaderruimtes goed in te richten. Er komen bijvoorbeeld steeds meer Teams Rooms en Zoom Rooms apparaten op de markt en Cisco heeft voor Webex ook een groot aanbod hardware. Sharp kiest voor een andere route en neemt de combinatie van pc en scherm als uitgangspunt. Dat heeft als voordeel dat je veel meer opties hebt. Je bent niet gebonden aan een enkel platform. Het probleem was vaak dat het niet altijd even eenvoudig was om al die verschillende opties overzichtelijk aan te bieden. Dat is wat Sharp met Synappx Meeting probeert. Dat lukt zo op het eerste gezicht behoorlijk goed.

Weet hoe het gebruikt wordt

De twee toepassingen zoals we die hierboven hebben beschreven, zijn op zichzelf nog niet echt diensten te noemen. Dat worden ze wel als je ook nog het portal meeneemt dat Sharp erboven heeft gehangen. Het adminportal voor Synappx is een uitbreiding op het portal dat klanten van Sharp al kennen. Binnen dit portal kun je uiteraard wat instellingen doorvoeren. Veel interessanter is wat ons betreft echter de mogelijkheid om te zien hoe een en ander gebruikt wordt. Lopen alle meetings goed op schema, of zie je toch dat veel meetings te lang doorgaan? Zijn er problemen met apparatuur en dergelijke tijdens meetings? Bij welk platform gebeurt dat vaker dan gebruikelijk? Op dat soort vragen kun je de antwoorden vinden in dit portal. Het moet het leven van de admin ook weer wat leuker maken.

Al met al komt Sharp met Synappx Go en Meeting met twee behoorlijk potente diensten uit de startblokken. Tot op zekere hoogte moet je er op dit moment al wel spullen van Sharp voor hebben. Dit geldt vooral voor het printinggedeelte van Synappx Go. Ook displays met tags zullen vooralsnog vooral van Sharp zelf zijn, gokken we zo. Synappx Meeting is vrijwel agnostisch, voor zover wij het kunnen inschatten. De toepassing draait op iedere pc en het maakt in principe ook niet uit welk type of merk display je erbij gebruikt. In de praktijk zal het in eerste instantie vooral op de radar komen van organisaties die al zaken doen met Sharp, vermoeden we. Het geeft Sharp in ieder geval een goede aanleiding om een nieuw en ander gesprek met klanten te voeren. Je kunt het echter ook compleet standalone gebruiken.

Exacte prijzen voor Synappx Go en Meeting hebben we nog niet. Mochten we die nog achterhalen, dan vullen we dit artikel ermee aan. Wel weten we dat Synappx Go per gebruiker afgerekend wordt en Synappx Meeting per ruimte.