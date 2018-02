Intel werkt met Microsoft, Dell, HP en Lenovo aan 5G-laptops voor 2019

Hardware

Intel maakt bekend dat het samenwerkt met Microsoft, Dell, HP en Lenovo om 5G-connectie naar Windows pc’s te brengen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Intel XMM 8000 series 5G modems. Het bedrijf verwacht dat de eerste laptops met de verbinding in de tweede helft van 2019 op de markt komen.

Tijdens Mobile World Congress toont Intel een concept van een 2-in-1 met achtste generatie Core i5 processors en 5G-modem. De modem bevindt zich echter nog in een vroege fase. Het bedrijf zal op MWC ook de kracht van de connectie op een pc aantonen door video’s te livestreamen via het 5G-netwerk. De conferentie vindt volgende week plaats.

Er worden ook situaties omschreven die pc-gebruikers kunnen verwachten. Zo valt te denken aan het ervaren van virtual reality op welke plek dan ook of een 250 megabyte bestand op een parkeerplaats downloaden in slechts enkele seconden. Ook is het mogelijk om een multiplayer videogame te spelen terwijl de gebruiker zich in een autonome voertuig bevindt. In onderstaande video zien we de 5G laptop van Intel voor het eerst.

Underdog

Tegenover TechCrunch gaat Chief Engineering Officer Murthy Renduchintala verder in op de positie van Intel. Bij 4G wist Intel niet uit te groeien tot de partij voor telefoons met dergelijke connectie. Naar verwachting zullen smartphones wederom de producten zijn die commerciële 5G-producten leiden. Renduchintala noemt zijn bedrijf dan ook de “underdog”.

Hij gaat er van uit dat Qualcomm wederom een voorbeeldfunctie gaat vervullen en met erg goede oplossingen komt. Dit keer ziet hij Intel echter als een “formidabele en zeer verdienstelijke concurrent”. Hiervoor zal het bedrijf investeren in modems en technologie. Intel leerde immers veel over mindset en de markt.

Overigens liet concurrent Qualcomm donderdag nog weten dat de Always Connected Windows 10 apparaten dit kwartaal nog in de verkoop gaan. Daarnaast is het belangrijk dat providers 5G mogelijk maken, iets waar bijvoorbeeld AT&T aan werkt. Deze partij brengt de connectie dit jaar naar Atlanta, Dallas en Waco.